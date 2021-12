Luísa vai morrer em Nos Tempos do Imperador? Condessa pega cólera

A epidemia de cólera que se alastra pelo Rio de Janeiro na atual novela das seis vai deixar muitos personagens doentes. Nos próximos capítulos da novela, Luísa (Mariana Ximenes) será uma das pacientes que chegará à Ordem Terceira com sintomas da enfermidade, o que preocupará Pilar (Gabriela Medvedovski). Afinal, Luísa vai morrer em Nos Tempos do Imperador?

Luísa vai morrer em Nos Tempos do Imperador?

Pilar já sabia que havia uma epidemia de cólera se espelhando pela cidade, mas quando foi alertar a Junta da Higiene Pública, não recebeu a atenção necessária.

Louzada (ator não divulgado) chamou a enfermidade de “doençazinha” e só alertou a população quando chamou um médico homem para avaliar a situação. Além disso, ele dispensou Pilar da Ordem Terceira.

Nos próximos capítulos, a cólera vai se espalhar cada vez mais e infectará alguns dos principais personagens da novela. Batista (Ernani Moraes) e Luísa serão dois deles.

Revoltada com a demissão de Pilar da Ordem Terceira, a Condessa de Barral irá arregaçar as mangas e ajudará os profissionais de saúde do hospital. Porém, por estar em contato direto com os enfermos, Luísa acabará pegando a doença.

Com o passar dos dias, Luísa se sentirá cada vez mais cansada e desmaiará na frente de Pilar, que vai dar o diagnóstico: “Madre, quero muito estar enganada, mas acho que a condessa está com cólera!”

Se Nos Tempos do Imperador seguir o que aconteceu na vida real, Luísa não morrerá de cólera. A Condessa de Barral faleceu em 14 de janeiro de 1891, aos 74 anos, depois de voltar para a França. A causa de sua morte foi pneumonia.

Quem vai morrer de cólera?

Luísa irá escapar da doença, mas outros personagens da novela não terão a mesma oportunidade.

Batista será um dos personagens que vai morrer de cólera. O marido de Lota (Paula Cohen) vai contrair a doença, que se desenvolverá para a forma mais grave em poucos dias.

Muito debilitado pela enfermidade, Batista se despedirá de Lupita (Roberta Rodrigues) antes de fechar os olhos pela última vez: “Obrigado por me fazer sorrir de novo. Fui um homem feliz por sua causa… Eu vou em paz”.

Após a morte de Batista, Lota se surpreenderá ao descobrir que seu esposo fez um testamento e deixou a casa da família para a amante.