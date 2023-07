Mãe de Caio volta na novela Terra e Paixão com Eliane Giardini

A mãe de Caio volta para a novela Terra e Paixão nos próximos capítulos. A personagem vivida por Bianca Bin nos flashbacks mostrados no início da trama agora será interpretada por outra atriz, que já está escalada para surpreender os moradores de Nova Primavera ao revelar que forjou a própria morte.

Quem será a mãe de Caio em Terra e Paixão?

Agatha está viva em Terra e Paixão e a atriz que vai interpretar a mãe de Caio será Eliane Giardini, 70, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. Apesar de estar escalada, a volta da personagem ainda não foi entregue ao elenco e não há data definida para a veterana começar a gravar.

Bianca Bin, que interpretou Agatha na juventude, voltou aos estúdios para rodar mais cenas da personagem na juventude, como a sequência na qual ela aparece adormecida no caixão.

Agatha deve reaparecer em Nova Primavera por volta do capítulo 100 de Terra e Paixão - atualmente, o elenco está rodando as sequências do capitulo 78.

Ainda de acordo com Bittencourt, Giardini foi escolhida pelo próprio Walcyr Carrasco. O autor gostou da performance da atriz em "O Outro Lado do Paraíso" (2017), quando ela interpretou Nádia. O último trabalho da artista na Globo foi no ano passado, quando ela entrou na reta final de "Cara e Coragem" (2022).

Qual o segredo de Agatha na novela?

A trama das nove já está dando indícios de que o segredo de Agatha será exposto em breve. Além de ter forjado a própria morte, a mãe de Caio guarda mais mistério do passado.

A ex-mulher de Antônio não era fiel como ele imaginava. A personagem teve um caso com Gentil (Flavio Bauraqui), com quem teve um filho, Jonatas (Paulo Lessa), conforme revelado pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV. Esse era o segredo que Cândida (Susana Vieira) tentou contar para o produtor rural, mas morreu antes de falar. Sendo assim, o primo de Samuel (Ítalo Martins) e Caio são meios-irmãos por parte de mãe.

Outro segredo de Agatha é que ela mantinha um caso com um médico que trabalhava no hospital da cidade. Interpretado por Rafael Cardoso nos flashbacks, o profissional de saúde desapareceu sem deixar rastros.

Nos últimos capítulos exibidos, o primogênito e Antônio descobriram que o caixão de Agatha está vazio e a certidão de óbito da mãe de Caio aparentemente não existe.

O que vai acontecer com Caio na novela Terra e Paixão?

Caio ainda terá um longo caminho até se reencontrar com sua mãe. A investigação sobre onde teria ido parar o corpo da matriarca está sob o comando de Marino (Leandro Lima), mas o delegado ainda não fez nenhum progresso.

Em cenas que vão ao ar na próxima semana, Marino dirá para Caio que Agatha pode estar viva. Rodrigo (Maicon Rodrigues) também vai falar para o primogênito que não existe nenhuma prova de que a personagem morreu, apesar de Antônio afirmar que enterrou a ex-mulher - o que dificulta o andamento do processo.

Enquanto isso, o primogênito fica noivo de Graça (Agatha Moreira) por se sentir culpado pela morte de Daniel (Johnny Massaro) e promete que cuidará do bebê da loira, sem saber que o verdadeiro pai é Marino.

Apesar do noivado, o rapaz não vai esquecer Aline (Barbara Reis) e fará uma nova declaração de amor para a viúva. O filho mais velho de Antônio também dirá que vai desistir do casamento com Graça caso o produtor agrícola e Irene coloquem a vida da protagonista em risco.

