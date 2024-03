Mais tarde: que horas começa Mulheres de Areia hoje, segunda - 11/03

Folhetim vai dividir espaço com Cheias de Charme

A reprise da novela Mulheres de Areia está prestes a chegar ao fim e a partir desta segunda-feira, 11, vai começar a dividir a faixa de horário com sua substituta Cheias de Charme. Veja o horário de hoje e dos últimos capítulos do folhetim.

Horário de Mulheres de Areia hoje

A novela Mulheres de Areia vai começar hoje às 15h05 (Horário de Brasília), logo após o capítulo de Cheias de Charme - que iniciará às 14h45.

A dobradinha vai continuar até o dia 15 de março, próxima sexta-feira, dia que marcará a exibição do último capítulo da reprise de Mulheres de Areia. A partir do dia 18, segunda-feira, Cheias de Charme será exibida com exclusividade.

Exibida pela primeira vez em 2012, Cheias de Charme foi um fenômeno de audiência - média de 29,5 - no horário das 19h, somando 143 capítulos.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Para assistir em 2024, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.