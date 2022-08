Mar do Sertão horário da estreia: que horas começa a novela das 6

Mar do Sertão horário é depois do Vale a Pena Ver de Novo, na faixa das 18h. Confira programação - Foto: Reprodução/Globo

A nova novela das 18h finalmente chegou às telinhas! Nesta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, o primeiro capítulo de Mar do Sertão irá ao ar e a obra de Mario Teixeira ficará até 2023 no ar. O Mar do Sertão horário nesta data de estreia será o mesmo que costumava começar a antecessora Além da Ilusão. No entanto, ao longo da semana, o folhetim começará alguns dias mais cedo.

+Mar do Sertão antagonista: quem é quem na novela das 6

Qual o Mar do Sertão horário de hoje, segunda-feira, 22 de agosto?

Mar do Sertão horário de hoje, segunda (22), será às 18h25. O folhetim começará depois da exibição de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo e ficará no ar até 19h10, de acordo com a programação oficial da emissora, disponível para consulta online no site oficial da Rede Globo.

No total, o tempo do primeiro capítulo nas telinhas será de 45 minutos, já contabilizado com os intervalos comerciais. Depois da novela, entra no cronograma do canal a programação regional do setor de jornalismo. Em São Paulo é exibido o SP2, no Rio de Janeiro o RJ2 e por aí vai – Confira qual é a atração do seu estado.

Mar do Sertão será exibida de segunda a sábado, como todas as novelas inéditas da emissora. Apenas as reprises do canal ficam de fora da programação do fim de semana. A trama do folhetim seguirá o romance de Zé Paulino (Sérgio Guizé) e a bela Candoca (Isadora Cruz), que vão ser atrapalhados pelo mimado Tertulinho (Renato Góes), que quer a moça para si.

O que vai acontecer no primeiro capítulo da novela

Neste primeiro capítulo da novela, em que Mar do Sertão horário é às 18h25, Zé Paulino e Candoca aparecem logo no início da trama se beijando às margens do rio e a mocinha vai questionar o namorado se Zé Paulino sentirá falta da região quando os dois partirem.

Deodora, mãe de Tertulinho e esposa de Tertúlio, lamentará a relação que o marido coronel tem com o filho. Em seguida, o público verá Tertulinho fugindo de um marido traído e Candoca descobrindo que haverá um evento em Canta Pedra no dia de seu casamento com Zé Paulino. Por isso, ela confrontará o prefeito Sabá Bodó.

Zé Paulino pedirá ao Padre Zezo que o ajude a contar para Candoca que terá que adiar a data do casamento. Enquanto isso, Candoca será presa por desacato à autoridade. Zé Paulino é quem libertará a moça. Tertulinho vai chegar a Canta Pedra e se encantará por Candoca.

Conheça o elenco e esteja preparado para a estreia:

Programação Globo – Horário dos demais dias da novela

Mar do Sertão horário terá duas alterações nesta semana: o folhetim começará mais cedo na quarta-feira (24) e na sexta-feira (26). Na primeira ocasião, a novela começará 20 minutos mais cedo e irá ao ar às 18h05. Já na sexta-feira, o capítulo da novela vai ao ar apenas 5 minutos antes, ]ás 18h20.

Nos demais dias desta primeira semana de exibição da novela, a produção vai começar no horário de sempre das produções da faixa, às 18h25. Confira o cronograma liberado pela TV Globo para não ficar perdido:

Segunda-feira – 22 de agosto: folhetim começa às 18h25 e termina 19h10

Terça-feira – 23 de agosto: novela começa às 18h25 e termina 19h10

Quarta-feira – 24 de agosto: novela começa às 18h05 e termina 18h45

Quinta-feira – 25 de agosto: folhetim começa às 18h25 e termina 19h10

Sexta-feira – 26 de agosto: capítulo começa às 18h20 e termina 19h10

Sábado – 27 de agosto: a Rede Globo ainda não publicou a programação de sábado

O que mais vai rolar na novela

Além dos acontecimentos do primeiro capítulo, alguns momentos importantes vão tomar as telinhas da faixa das 18h nesta primeira semana de exibição e ditarão os próximos passos na trama. Entre os destaques estarão as investidas de Tertulinho contra a mocinha Candoca e a atitude de Zé Paulino em salvar a vida do filho do patrão.

Terça-feira (23/08):

Tertulinho vai observar Candoca no rio e a protagonista o confrontará com a ajuda de Lorena. Tertulinho vai inventar para o pai que foi assaltado e o coronel logo acionará Zé Paulino. Timbó contará que recebeu uma ordem de desapropriação de suas terras e Padre Zezo ficará desconfiado. Além disso, Timbó defenderá suas terras de um agrimensor.

Candoca descobrirá que as crianças da escola estão sem merenda e confrontará novamente o prefeito Sabá Bodó. Candoca ouvirá quando o agrimensor conversar com Sabá sobre as terras de Timbó e Tertulinho será picado por uma cobra.

Quarta-feira (24/08):

Zé Paulino vai socorrer Tertulinho e salvar a vida do rapaz, que vai lhe prometer amizade e gratidão eternas. Candoca deduzirá que Sabá quer desapropriar as terras de Timbó para construir o açude de Canta Pedra e Eudoro Cidão registrará tudo. Janjão comentará com Mirinho sobre as intenções de Sabá.

O coronel Tertúlio elogiará Zé Paulino pela atitude de salvar seu filho e Tertulinho ficará com ciúmes. Candoca confundirá Tertulinho com Zé Paulino e afirmará ao filho do coronel que está noiva do rapaz. Padre Zezo elogiará Lorena. Tertulinho beijará Candoca contra sua vontade.

Quinta-feira (25/08):

Candoca se revoltará contra Tertulinho e sua mãe, Dodôca, exigirá que Lorena e Zé Paulino não contem a Candoca sobre seu mal-estar. Padre Zezo ficará preocupado com Dodôca. Otacílio garantirá ao coronel que Tertulinho está recuperado da picada de cobra.

Candoca revelará a Zé Paulino que esteve no açude com Tertulinho e Lorena. Candoca aceitará a carona de Tertulinho e Zé Paulino os verá. Cira fará fofocas sobre Candoca para Anita. Timbó permitirá que Firmino o ajude a pintar as paredes da igreja. Lorena defenderá Candoca de Anita e Cira e Zé Paulino ameaçará Tertulinho.

Sexta-feira (26/08):

Zé Paulino exigirá que Tertulinho se afaste de sua noiva Candoca. Timbó pedirá um emprego para Sabá, que pensará em enganar o homem para conseguir a cessão de suas terras. Logo, Candoca confirmará as intenções de Sabá sobre Timbó e rasgará o documento assinado pelo lavrador.

Padre Zezo descobrirá que Timbó colocou Firmino para trabalhar em seu lugar. Lorena brigará com Cira e Anita para defender Candoca. Coronel Tertúlio repreenderá o filho por desrespeitar Zé Paulino. A mando de Sabá, Candoca será demitida da escola e Zé Paulino confrontará Sabá por conta da demissão da amada.

Sábado (27/08)

Sabá ordenará que Floro prenda Zé Paulino e sua esposa, Nivalda, vai sugerir que Sabá seja mais agressivo ao lidar com Candoca e Zé Paulino. Xaviera chegará na cidade de Canta Pedra e Tertulinho ficará desesperado. O rapaz vai instalar a moça na pousada de Quintilha e Xaviera chantageará Tertulinho, pedindo dinheiro.

Coronel Tertúlio exigirá que Zé Paulino seja libertado da delegacia e Xaviera se interessará no vaqueiro. Por conta disso, Candoca ameaçará Xaviera. Tertulinho beijará Candoca novamente e Zé Paulino flagrará os dois.

Leia também

Mar do Sertão estreia: 6 curiosidades sobre a novela da Globo