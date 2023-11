Marido de Xuxa na novela: Junno Andrade está em Fuzuê

Artista namora com rainha do baixinhos há uma década.

Marido de Xuxa desde 2012, Junno Andrade está na novela Fuzuê como o empresário Tonico, mas a participação na trama das sete não é a primeira aparição do artista nas telinhas, que soma vários outros trabalhos no currículo. Quem é Junno Andrade? Artista já passou pelo SBT, Record e Globo.

Junno Andrade, quem é o marido de Xuxa na novela Fuzuê?

Junno Andrade interpreta o empresário Tonico Valverde na novela Fuzuê, que surgiu na história a partir dos capítulos do mês de outubro. O personagem é um importante nome do meio sertanejo, que começou a agenciar Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

A primeira aparição do personagem do marido de Xuxa na novela foi depois que Jefinho foi ao É De Casa. Ele estava nos estúdios da emissora para acompanhar um de seus clientes, mas a apresentação do rapaz deixou o empresário interessado e por isso ele resolveu oferecer seus serviços.

Depois que conheceu Jefinho, foi Tonico quem sugeriu que o rapaz fizesse dupla com Luna (Giovanna Cordeiro) e após certo tempo considerando, a protagonista resolveu topar o desafio. Porém, ele não é flor que se cheire, além de sempre pensar nele primeiro e impor o que quer aos seus artistas.

Nos capítulos recentes da novela Fuzuê, Tonico foi longe em suas artimanhas e sugeriu a Jefinho que tente acabar com o namoro de Luna e Miguel (Nicolas Prattes) para que a dupla não seja prejudicada. Os resumos ainda não mostram se o empresário vai criar empecilhos para o casal com o intuito de manter sua dupla sertaneja intacta, mas já deu para perceber que o caráter do personagem é bastante questionável.

Esta não é a primeira vez que Junno Andrade trabalha em uma novela do autor Gustavo Reiz, o ator também esteve em Escrava Mãe, de 2016, em que interpretou Capitão Loreto, responsável por manter a ordem na vila dos escravos do folhetim.

Foi durante os anos 2010 que Junno começou a se aventurar na vida de ator, antes disso ele tinha uma carreira já como cantor. O currículo do marido de Xuxa traz como primeira novela a produção Corações Feridos (2012), do SBT, em que ele interpretou Eliseu, um homem de confiança no cafezal de Rodrigo (Paulo Zulu), que após a morte do patrão começava a trabalhar para Eduardo (Flávio Tolezani) e por lá disputava o coração de da cozinheira Janaína (Lívia Andrade) com o peão Luciano (Cláudio Andrade).

Logo depois deste trabalho no canal de Silvio Santos, Junno migrou para a Globo, em que participou de Salve Jorge (2012) como o personagem Santiago, um homem que era especialista em falsificação de documentos e fazia parte da quadrilha de tráfico humano. Seu papel era conseguir as certidões de nascimento de mentira para a venda de bebês, mas ao longo da história foi assassinado por Wanda (Totia Meirelles), uma de suas comparsas.

Em seguida, a biografia de Junno Andrade também o levou para a TV fechada, em que ele esteve em Agora Sim (2013) e O Negócio (2013), e então ele voltou para a Globo, com a novela Boogie Oogie (2014 - 2015) como Amaury, o dono da discoteca que dava título ao folhetim.

A partir de 2015, Junno ficou bastante tempo na Record TV, além de atuar nas novelas Escrava Mãe (2016) como o Capitão Loreto, e em Apocalipse (2017 - 2018) como Arthur Pestana, o editor-chefe de um telejornal, ele trabalhou como repórter dos realities Power Couple Brasil e do Dancing Brasil, que era apresentado por Xuxa.

Junno retornou brevemente para a TV Globo no final de 2019, que trouxe para o currículo do ator a novela Malhação, em uma participação pequena como o advogado de Rui (Romulo Arantes Neto), que lutava na justiça pela guarda de Nina. Depois, entre março de 2022 e maio de 2023, o ator esteve no SBT, com a novela Poliana Moça (2022 - 2023), em que viveu Renato, um músico que se relacionava com Helô (Elina de Souza).

Agora no segundo semestre de 2023, Junno voltou novamente para a emissora do plim plim, desta vez para viver Tonico em Fuzuê, o empresário que se interessa por Jefinho Sem Vergonha e o ajuda a criar uma dupla com Luna.

