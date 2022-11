O que acontece com Luana em O Rei do Gado?

Luana entra na trama como uma humilde boia-fria que não se lembra de seu passado. Ela chega na fazenda de Bruno Mezenga junto com o movimento dos sem-terra liderado por Regino, mas acaba se envolvendo com o ricaço e começa a trabalhar no local. No entanto, o segredo sobre a verdadeira identidade da moça pode colocar o romance em risco. Afinal, o que acontece com Luana em O Rei do Gado?

O que acontece com Luana em O Rei do Gado? Mocinha vai do céu ao inferno ao lembrar ser uma Berdinazzi

Luana passa a trabalhar na fazenda de Bruno Mezenga. Ela é acolhida por Zé do Araguaia (Stênio Garcia) e sua esposa Donana (Bete Mendes), que a tratam como uma verdadeira filha.

Ao longo da trama, Bruno se apaixona por Luana - e ela por ela. O milionário está desiludido após descobrir a traição de sua esposa Léia (Silvia Pfeifer) e se divorcia da adultera, sem deixar um centavo para ela.

A separação deixará o 'rei do gado' livre para viver o amor que sente por Luana, mas o passado da boia-fria vai complicar a relação entre eles. A moça, que sofre de amnésia desde a infância, um dia escuta seu amado praguejando o nome dos Berdinazzis, o que faz com que ela reviva as memórias que achava que tinha perdido. "Luana… Eu acho um nome bonito… Mas não é meu nome…“, refletirá ela.

Ela também começará a se lembrar das histórias contadas por sua família. "Eu me lembro que meu pai contava que meu avô, o pai dele, tinha tido uma fazenda de café e perderam tudo. O meu avô era Berdinazi?”, questionará para si mesma.

O que acontece com Luana em O Rei do Gado é que ela lembrará que não se chama Luana, mas sim Marieta Berdinazzi. Sabendo que seu amado é rival de sua família, a boia-fria decidirá ir embora da fazenda, mas sem explicar o verdadeiro motivo para o ricaço.

Bruno se desespera com a decisão de sua amada, mas acata o pedido da boia-fria e pede para Dimas (Paulo Coronato) levá-la de carro até o acampamento dos sem-terra. É então que a mocinha deixa um bilhete no carro contando toda a verdade.

Luana é sobrinha de Geremias?

Luana é a sobrinha que Geremias (Raul Cortez) tanto procura. Ela é filha de Giácomo (Manoel Boucinhas), morto no acidente de caminhão. A loira só sobreviveu pois foi resgatada pela freira, que lhe deu o nome de Luana.

O que ela não imagina é que há uma impostora se passando por ela. Junto com Fausto (Jairo Mattos), Rafaela (Glória Pires) finge ser Marieta para ficar com a fortuna do rei do café, já que ele não tem nenhum herdeiro.

O plano dá certo até que a própria Rafaela coloca um fim na farsa ao revelar sua identidade. Ela faz isso pois se apaixona por Marcos Mezenga (Fábio Assunção) e sabe que o "tio" jamais deixaria ela viver esse romance.

Geremias irá descobrir que Luana é a verdadeira Marieta Berdinazzi, mas não deixará sua fortuna para a loira. Quem hederá tudo será Giuseppe (Emílio Orciollo Neto), neto de Bruno Berdinazzi (Marcelo Anthony), de quem o ricaço só descobre a existência na reta final da novela.

O que acontece com Luana em O Rei do Gado é que ela se casará com Bruno Mezenga e terá um filho com ele. Os dois vão deixar as desavenças entre suas famílias para atrás - o ricaço, inclusive, fará as pazes com Geremias, selando o final feliz dos personagens na novela.