Muita gente questiona se Marina Ruy Barbosa é parente de Benedito Ruy Barbosa. A atriz é famosa por seus papéis em novelas da Globo, enquanto o autor ficou conhecido por escrever folhetins como Pantanal (1990), O Rei do Gado (1996), Terra Nostra (1999), entre outros. Mas afinal, qual a relação entre eles?

Marina Ruy Barbosa não é parente de Benedito Ruy Barbosa. Apesar de compartilharem o mesmo sobrenome e trabalharem na televisão, eles não têm qualquer vínculo sanguíneo.

A atriz, na verdade, tem outros antepassados famosos. Seu tataravô foi Ruy Barbosa de Oliveira, um político, diplomata, advogado e jurista brasileiro. Ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e presidente da instituição entre 1908 e 1919. Ela também é bisneta de Armando Braga Ruy Barbosa, um diplomata da década de 20. Marina é filha do fotógrafo Paulo Ruy Barbosa e da artista plástica Gioconda de Souza.

A coincidência de sobrenomes já fez com que a atriz fizesse piada com a situação em sua conta no Twitter em janeiro de 2018. “Marina Ruy Barbosa Negrão, estava pensando… agora eu sou parente de dois autores, Benedito Ruy Barbosa e Walter Negrão”, escreveu. Na época, ela estava casada com Xande Negrão, de quem se separou em janeiro de 2021.

Marina Ruy Barbosa Negrão, estava pensando… agora eu sou parente de dois autores, Benedito Ruy Barbosa e Walter Negrão 🤦🏼‍♀️🤣 — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 13, 2018

Benedito Ruy Barbosa também tem familiares na televisão. Ele é pai de Edilene Barbosa e Edmara Barbosa, que seguem carreira como escritoras de novelas. Ambas trabalharam nos remakes de Cabocla (2004), Sinhá Moça (2006) e Paraíso (2009), entre outros títulos.

Ele é avô da atriz Paula Barbosa, que está no ar como Zefa em Pantanal. Ela já havia participado de outras produções da Globo, como Amor Eterno Amor (2012), Meu Pedacinho de Chão (2014) e I Love Paraisópolis (2015). Em 2014, participou do reality Super Chef Celebridades.

Bruno Luperi, autor do remake de Pantanal que está sendo exibido na Globo, também é neto de Benedito.

Bisnetos de Benedito vão participar de Pantanal

Mais familiares de Benedito Ruy Barbosa vão aparecer na atual novela das nove. Theo e Lia Luperi, filhos de Bruno Luperi, são as crianças que vão interpretar os filhos de Irma (Camila Morgado) e Juma (Alanis Guillen), respectivamente, no último capítulo de Pantanal. Eles são bisnetos do dramaturgo que escreveu a história original.

“Ter quatro gerações envolvidas nessa história agora, poder fazer a adaptação e pra fechar ter os filhos fazendo participação… isso, de certa forma, faz valer a máxima da música que o Marcus Viana compôs: ‘Os filhos dos filhos dos nossos filhos verão'”, disse Luperi em entrevista ao Gshow.

O autor já até publicou algumas fotos das crianças nos sets de gravação. Os dois devem participar de uma das cenas finais da novela, em que eles aparecem andando ao lado do Velho do Rio (Osmar Prado), que a essa altura já será José Leôncio (Marcos Palmeira).

Pantanal deve ficar no ar até outubro deste ano, quando será substituída por Travessia, de Gloria Perez.

