Marisol descobre que Gil é seu filho na novela?

Jovem se lembrará do dia que Zulema se referiu a ele como “filho da Marisol”

Marisol vai descobrir a verdade sobre Gil, Jonatas Faro, na novela. Depois da revelação que Vanessa (Adriana Ferreyr) é filha de Sandra (Vera Zimmermann), a protagonista vai ouvir de Chupa-Cabra que ele não é seu filho desaparecido e que tudo foi uma armação de Mário (Alexandre Frota). A identidade do herdeiro verdadeiro da mocinha também virá à tona.

Gil é filho de Marisol?

A descoberta começa enquanto Marisol está acompanhando Vanessa no hospital. Ela recebe a visita de Chupa-Cabra, que confessa ter mentido para ela. "Eu menti pra senhora. Eu não sou seu filho desaparecido", começa a dizer o rapaz. "Como assim você não é meu filho?", questiona a protagonista, incrédula.

"Eu aproveitei que a senhora estava desesperada para encontrar seu filho. Eu não deveria ter mentido com um assunto tão sério como esse", continua. O rapaz também dirá que isso foi um plano para arrancar dinheiro da protagonista.

Em seguida, Gil chega para visitar Vanessa e terá uma conversa com Marisol, na qual o jovem admite desconfiar que Mário e Zulema (Gabriela Alves) não são seus pais verdadeiros. “Alguma coisa me diz que eu não sou filho deles", confessa o rapaz, fazendo com que a mulher desconfie que ele possa ser seu filho.

"Eles não gostam que eu chame eles de pais", diz. "Eles nunca falaram nada sobre seu nascimento?", questiona a mocinha. "Eles nem me batizaram", continua o menino.

Com lágrimas nos olhos, Marisol questiona: "o que te faz pensar que você não é filho deles?". "Uma vez, o Mário queria me bater. Mas ouvi uma coisa disse uma coisa que me deixou muito confuso", continua ele.

A novela então exibe um flashback de Zulema dizendo para Mário: "Isso mesmo, Mário. Arrebenta a cara do filho da Marisol". O rapaz então conta o que ouviu, deixando Marisol chocada.

"Minha mãe tem o mesmo nome da senhora...", seguiu. No entanto, Marisol começa a juntar todas as peças. A protagonista deixa o quarto do hospital e começa a conversar com outra pessoa. "Deus ouviu minhas preces. Eu encontrei o meu filho verdadeiro", diz ela.

Em seguida, ela conta a descoberta para Rodrigo (Carlos Casagrande). "Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. O nosso filho verdadeiro apareceu", diz ela.

Qual novela vai substituir Marisol no SBT?

O SBT ainda não definiu qual será a novela que vai substituir Marisol, mas especula-se que seja Rebelde (2004). Isso porque a emissora confirmou ao DCI em 5 de abril que o canal de Silvio Santos readquiriu os direitos da novela mas ainda não há data de estreia prevista para a reprise do folhetim mexicano.

Os noveleiros de plantão da web, porém, acreditam que Rebelde será escolhida para a faixa de horário das 14h. Seria uma boa oportunidade para o SBT subir os números de audiência da grade, já que o RBD passará com sua turnê de reencontro pelo Brasil em novembro.

Com o anúncio dos shows do grupo mexicano, a busca pelos capítulos da novela mexicana subiram na web. Para a tristeza dos fãs, a trama não está disponível nas plataformas de streaming desde que deixou o catálogo da Netflix em 2016. Ou seja, será preciso esperar a possível reprise no SBT para rever a novela.

Rebelde contou com três temporadas e mais de 400 episódios ao longo deu seu período de exibição na década de 2000. A novela foi um fenômeno Brasil e conquistou fãs no mundo inteiro.

