Vai ter reprise de Rebelde no SBT? O que sabemos até agora

A novela mexicana Rebelde pode ganhar uma nova reprise. Com o anúncio da turnê neste ano e a volta do grupo para os assuntos do momento, o SBT readquiriu os direitos da trama que foi um sucesso nos anos 2000 protagonizada por Dulce Maria, Anahí, Christian Chávez e mais.

O SBT vai reprisar Rebelde?

O SBT adquiriu os direitos da novela Rebelde, mas ainda não há data de estreia. O DCI entrou em contato com o canal na tarde desta segunda-feira, 3, que confirmou a compra. No entanto, ainda não se sabe quando e em qual horário a reprise será exibida.

Rebelde foi exibida originalmente entre 2005 e 2007 no SBT e se tornou um fenômeno em seu país de origem e no Brasil. Foram três temporadas, somando mais de 400 episódios ao todo. A trama produzida pela Televisa rendeu bons números de audiência para a emissora, entre 6 e 7 pontos, e até atingiu a casa dos dois dígitos em alguns episódios.

No ano passado, o SBT viveu algumas crises de audiência ficando atrás da Band e da Record no horário nobre. A reexibição de Rebelde pode ser uma boa estratégia para alavancar os índices da emissora.

Protagonizada por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann, Maite Perroni e Alfonso Herrera, Rebelde acompanha a rotina de seis adolescentes que estudam em um semi-internato e lidam com os dilemas típicos da juventude.

Além da ficção, criou-se a banda RBD com os seis protagonistas da novela. O primeiro álbum, Rebelde, lançado em 2004, consolidou o sucesso do grupo na música. Nos anos seguintes, foram lançados também Nuestro Amor (2005), além dos ao vivos Tour Generación RBD En Vivo (2005) e Live in Hollywood (2006).

O grupo também fez dezenas de shows ao longo dos anos do auge do sucesso, incluindo passagens pelo Brasil. Mais de dez anos anos depois do fim da novela, os mexicanos anunciaram o retorno aos palcos em 2023 com a Soy Rebelde Tour.

Quando o RBD vem para o Brasil?

O RBD vem para o Brasil em novembro deste ano para oito shows no país. Todos os ingressos já estão esgotados na bilheteria oficial e site.

O grupo mexicano se apresenta em 9 e 10 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19, em São Paulo, no Allianz Parque e no Estádio do Morumbi. A turnê também passa pelos Estados Unidos e México.

Apenas cinco integrantes do RBD vão sair em turnê. Alfonso Herrera, o Poncho, optou por ficar de fora da reunião. Em 2008. quando o grupo encerrou as atividades, o artista já havia declarado que seguiria apenas atuando e deixaria a carreira musical de lado.

Poncho já não havia participado de outros encontros do grupo feitos anteriormente, como algumas lives exibidas durante a pandemia. Nas redes sociais, alguns fãs já esperavam que ele não participaria do encontro.

Onde assistir Rebelde online?

Os fãs que querem matar as saudades da novela mexicana vão precisar aguardar a reprise de Rebelde do SBT. A obra não está disponível nos streamings desde que foi removida do catálogo da Netflix em 2016.

Rebelde já foi reprisada duas vezes ao longo dos últimos anos. A primeira foi no canal fechado Boomerang, entre 2007 e 2011, e a segunda pelo SBT, de 2013 a 2015. No entanto, o canal de Silvio Santos não tinha mais os direitos do folhetim até então.

Os álbuns do RBD estão disponíveis no Spotify. É possível ter acesso às músicas tendo uma conta gratuita na plataforma de streaming - os assinantes que tiverem uma conta premium têm alguns privilégios como ouvir as faixas sem propagandas no meio.

O sucesso da novela também rendeu uma versão brasileira produzida pela Record TV. Rebelde Brasil foi exibida entre 2012 e 2011 com Sophia Abrahão, Lua Blanco, Mel Fronckowiak, Micael Borges, Arthur Aguiar e Chay Suede no elenco prinicipal.

A versão brasileira também fez enorme sucesso no país e alçou seus protagonistas à fama. Assim como os mexicanos, eles também saíram em turnê pelo Brasil.

