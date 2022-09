Masterchef Profissionais 2022 estreia em setembro: quando começa?

Com fim da temporada dos amadores, Band dá início a competição com profissionais

O Masterchef Profissionais 2022 vai começar! Após a final da temporada com amadores nesta terça (6), Ana Paula Padrão anunciou que o programa volta já na semana que vem com uma nova competição, agora com profissionais fa gastronomia.

Estreia do Masterchef Profissionais 2022

O Masterchef Profissionais 2022 estreia em 13 de setembro, às 22h30, horário de Brasília, na Band. Assim como nas demais edições do programa, os candidatos que desejam participar da competição precisam se inscrever no site da Band e caso sejam chamados pela emissora, participam das seletivas. Eles precisam enviar uma vídeo se apresentando enquanto cozinham. As inscrições deste ano já foram encerradas.

Apenas profissionais da gastronomia podem participar dessa temporada específica do Masterchef, ou seja, proprietários de restaurantes, chefs de cozinha e pessoas com formação na área. Também é necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade durante o tempo de gravação.

A competição ocorre da mesma forma que nas demais edições do Masterchef, com a diferença de que o grau de dificuldade costuma ser maior. A cada semana, um chef é eliminado. Em 2018, foram 14 chefs que disputaram o prêmio; o número de participantes e os nomes dos competidores desta edição ainda não foram divulgados pela Band, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Essa será a quarta temporada da competição entre profissionais, que começou em 2016 na emissora. Outras edições foram realizadas em 2017 e 2018, e agora estará de volta em 2022.

O programa segue sob o comando de Ana Paula Padrão e com avaliação dos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin.

Qual o prêmio do Masterchef Profissionais?

Em 2018, o vencedor do Masterchef Profissionais levou o prêmio de R$200 mil e o cobiçado troféu, além de um carro 0km, uma viagem para Dubai com um acompanhante e mil reais por mês durante um ano para compras na rede de supermercados patrocinadora do programa.

Vencedores Masterchef Profissionais

Dayse Paparoto, Pablo Oazen e Rafael Gomes foram os vencedores do Masterchef Profissionais em 2016, 2017 e 2018, respectivamente. Recentemente, eles participaram da semifinal do Masterchef amadores e relembraram os pratos que o tornaram campeões das temporadas que participaram.

Dayse Paparoto

A chef venceu a primeira temporada do Masterchef Profissionais ao preparar um ancho dry aged, cebolas caramelizadas, palmito pupunha com farofa de tutano e salada de agrião. Hoje, ela está com 37 anos de idade e vai inaugurar seu primeiro restaurante, o Paparoto Cucina, especializado em gastronomia italiana, em São Paulo. Ela também ministra um curso online chamado ‘Receitas Secretas da Dayse’.

Pablo Oazen

O mineiro se consagrou campeão do Masterchef Profissionais em 2017 com um blanquette de língua com cenourinha glaceada e pistache. O vencedor segue trabalhando em seu próprio restaurante em São Paulo, o Benza Restaurante, cujo cardápio remete às raízes mineiras de Oazen.

Rafael Gomes

O último vencedor do programa, em 2018, ganhou os jurados com um pato laqueado com mel e molho de cenoura e cevadinha. Hoje, ele se divide entre a França e o Brasil, e possui dois empreendimentos em nosso país: o restaurante Itacoa e a rede de fast food Porquinho, no Rio de Janeiro. Em breve, ele abrirá mais um estabelecimento na capital fluminense chamado Tiara, de gastronomia mediterrânea.

Como assistir o Masterchef Profissionais 2022?

O Masterchef Profissionais 2022 vai ao ar na televisão, internet e também no Youtube. Veja como assistir:

Na televisão

Sintonize no canal aberto da Band, no número 13 ou 23 em UHF digital, no horário indicado.

Na internet ao vivo

1 – Entre no portal oficial da Band (https://www.band.uol.com.br/ao-vivo) no navegador de seu smartphone ou computador.

2 – Clique no ‘play’ na tela de vídeo e aguarde a transmissão começar.

No YouTube

Depois que o programa for ao na televisão, os episódios são disponibilizados no canal do YouTube do Masterchef Brasil. Basta acessar (https://www.youtube.com/c/MasterChefBrasilOficial) e escolher o capítulo desejado.

Vai ter Masterchef Júnior?

Depois de sete anos, a Band vai retomar o Masterchef Júnior. Em maio deste ano, a emissora abriu as inscrições para crianças que desejam participar da competição – as gravações estavam previstas para acontecer entre agosto e setembro deste ano em São Bernardo do Campo;

A Band ainda não anunciou a data de estreia da segunda temporada do programa. Para participar, as crianças precisam ter entre 8 e 13 anos e disponibilidade nos meses de gravação.

A primeira temporada do Masterchef Júnior foi ao ar em 2015 e consagrou Lorenzo Ravioli como campeão. O vencedor levou para casa o prêmio de R$20 mil, além de uma viagem para a Disney e o troféu Masterchef. Ainda não se sabe quais serão os prêmios deste ano.

Quem ganhou o Masterchef 2022?

A nona temporada do Masterchef amadores terminou no dia 6 de setembro e consagrou Lays Fernandes como campeã. A design derrotou Fernanda em uma final acirrada e levou para casa o prêmio de R$300 mil e o cobiçado troféu.

“É a noite mais incrível da minha vida, um divisor de águas. Estou muito feliz, realizada e orgulhosa. Cozinhei alegre e focada. Treinei bastante para conseguir fazer tudo e me empenhei muito. Fiquei contente em ver que deu certo”, disse a campeã a Band.

A designer foi a participante que mais cresceu no Instagram durante sua participação no reality culinário. Quando entrou no programa, ela era seguida por apenas 700 pessoas. Hoje, são mais de 130 mil pessoas que acompanham a mais nova campeã.

Apesar do crescimento na plataforma, ela também era constantemente criticada por parte do público, que não gostava da “panelinha” entre ela, Rafael e Melina.