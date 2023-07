Lista reúne filmes de rock com notas acima de 6 no banco de dados do IMDB. Na imagem, Escola de Rock (à esquerda) e Cazuza (à direita) - Foto: Reprodução/Divulgação

Quais os melhores filmes de rock? 13 opções para assistir no Dia do Rock

Um dos gêneros musicais mais populares do mundo e que alavancou diversos nomes ao estrelado, o rock 'n roll é também celebrado constantemente no cinema com histórias de encher os olhos, os ouvidos e o coração. Para quem é fã e quer assistir aos melhores filmes de rock neste dia 13 de julho, separamos os longas, segundo os usuários do IMDB.

Minha Fama de Mau - melhores filmes de rock

Minha Fama de Mau é uma das opções na lista para quem gosta de produções nacionais. A obra de 2019 mostra a história de um dos maiores nomes da música nacional, Erasmo Carlos, cantor, compositor e ator que faleceu em novembro de 2022 e deixou um longo legado na arte brasileira. Na história, ele é interpretado pelo ator Chay Suede.

Além de Erasmo, outros nomes de destaque são abordados na trama do longa. O rei Roberto Carlos (Gabriel Leone) é apresentado, assim como Wanderléa (Malu Rodrigues), ícone da Jovem Guarda. A produção é um prato cheio para quem é saudosista e quer relembrar as carreiras dessas figuras marcantes.

Nota IMDB: 6.5

Direção: Lui Farias

Onde assistir: Globoplay e Telecine

Yesterday - A Trilha do Sucesso

E se os Beatles nunca tivessem existido? O mundo seria um lugar totalmente diferente? Este é o questionamento feito no filme Yesterday - A Trilha do Sucesso, estrelado pelos atores Himesh Patel e Lily James. Uma das maiores bandas do mundo, os Beatles influenciaram gerações com suas canções, por isso, eles fazem uma enorme falta em um universo alternativo apresentado no longa-metragem em que a banda simplemente nunca ganhou vida.

A história tem ponto de partida quando Jack Malik, um músico dedicado, mas bem longe do sucesso, sofre um acidente. Ao acordar no hospital, algumas coisas não são mais as mesmas no mundo. Ele percebe que ninguém sabe quem são os Beatles, ou até mesmo Coca-Cola, entre outras coisas. Por isso, ele resolve usar a memória e regravar todas as canções de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr como se fossem suas.

Nota IMDB: 6.8

Direção: Danny Boyle

Onde assistir: Google Play Filmes (aluguel e compra), Amazon Prime Video (aluguel), Youtube Filmes (aluguel e compra) e Apple TV (aluguel)

Cazuza - melhores filmes de rock

Outra obra brasileira que pode agradar quem procura por filmes de rock para assistir é a cinebiografia de um dos maiores ícones do país, Cazuza: O Tempo Não Para. Estrelado por Daniel de Oliveira, a produção de 2004 segue os passos do músico desde o início da carreira, na banda de rock Barão Vermelho, até seus últimos dias e a morte em 1990.

Durante as cenas do longa, a produção retrata o icônico show que Cazuza fez em 1988, no Caneção, um momento marcante do filme e também é claro da vida de muita gente que pôde conferir o evento ao vivo naquele dia e ganha momentos nostálgicos ao revisitar o momento com a produção.

Nota IMDB: 6.9

Direção: Walter Carvalho e Sandra Werneck

Onde assistir: Google Play Filmes (aluguel e compra), Amazon Prime Video (aluguel), Youtube Filmes (aluguel e compra) e Apple TV (aluguel)

Quanto Mais Idiota Melhor - melhores filmes de rock

Um clássico para quem gosta do gênero, Quanto Mais Idiota Melhor é outro entre os filmes de rock que estão nos favoritos do público do IMDB. A produção traz a história de dois grandes amigos metaleiros, Wayne (Mike Myers) e Garth (Dana Carvey). Eles produzem um talk-show para uma rede de televisão local diretamente do porão de Wayne, mas certo dia, tudo promete mudar na vida deles.

O pequeno programa da dupla tem chance de se tornar um sucesso depois que eles chamam a atenção do executivo de uma grande rede de televisão que quer aumentar o orçamento do projeto e elevá-lo a outro patamar. No entanto, o contrato gordo e a maré de sorte da dupla vai se transformar depois que eles perceberem que nem tudo que reluz é ouro.

Nota IMDB: 7.0

Direção: Penelope Spheeris

Onde assistir: Google Play Filmes (aluguel e compra), Youtube Filmes (aluguel e compra) e Apple TV (aluguel)

Escola de Rock

Outro clássico que sempre aparece nas listas de favoritos de quem ama filmes de rock é Escola de Rock, produção estrelada por Jack Black e que já foi exibido várias vezes nas telinhas brasileiras. A produção de 2003 segue o músico Dewey Finn, que acaba de ser demitido de sua banda e fica afogado em dívidas.

Sem ter o que fazer agora que está sem os companheiros de banda, ele decide dar aulas como professor substituto para conseguir algum dinheiro e sobreviver. Dewey vai parar em uma escola particular cheia de disciplina que em nada combina com seu estilo. Logo, ele se torna próximo dos alunos e começa uma banda sem que os pais das crianças saibam de seus planos.

Nota IMDB: 7.2

Direção: Richard Linklater

Onde assistir: Youtube Filmes (aluguel e compra)

Cruella

Com foco na temida e clássica vilã da Disney, o filme Cruella pode não ser exatamente um filme de rock, mas se a história não chamar muito a atenção dos rockeiros, a marcante trilha sonora da produção de 2021 vai agradar. O longa traz faixas de Bee Gees, The Rolling Stone, Queen, David Bowie, Tina Turner, The Clash, The Doors, e muitos outros artistas de renome e por isso merece ser citada na lista.

Na trama, a personagem interpretada por Emma Stone é uma estilista inteligente, criativa e muito determinada que quer ver seu nome ganhar prestígio. Os designs da garota inclusive chamam a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), mas o relacionamento das duas não é dos melhores e desencadeia o lado rebelde de Cruella.

Nota IMDB: 7.3

Direção: Craig Gillespie

Onde assistir: Disney Plus

Elvis - melhores filmes de rock

Indicado a 8 Oscars, o filme Elvis, de 2022, conta a trajetória de um dos maiores músicos do mundo e considerado o rei do gênero, Elvis Presley, papel de Austin Butler. A produção mostra desde a infância do ícone, explorando inspirações, trabalhos, família e carreira.

Além de mostrar os bastidores da vida do músico que impressionava nos palcos e arrastava multidões para seus shows, a produção também foca na conturbada relação dele com Colonel Tom Parker, interpretado pelo ator Tom Hanks.

Nota IMDB: 7.3

Direção: Baz Luhrmann

Onde assistir: HBO Max

Ray

De 2004, Ray é outra cinebiografia sobre um grande nome do mundo da música, Ray Charles, neste longa-metragem vivido pelo ator Jamie Foxx. Deficiente visual desde a infância, o artista que cresceu como um garotinho pobre do estado da Georgia, nos Estados Unidos, precisou superar muitos obstáculos e preconceitos para conseguir firmar sua carreira na música com ousadia e talento. Ao misturar gêneros e influenciar a música de forma incomparável, ele também precisou lutar durante sua trajetória contra demônios e vícios que marcaram sua vida pessoal.

Nota IMDB: 7.7

Direção: Taylor Hackford

Onde assistir: Youtube Filmes (aluguel e compra)

Bohemian Rhapsody - melhores filmes de rock

Em 2018, o público pôde matar um pouco da saudade da lenda da música Freddie Mercury no longa metragem Bohemian Rhapsody, vencedor de 4 Oscars. A produção mostra a carreira do músico até se juntar aos colegas que formaram a renomada banda Queen e o lançamento de alguns dos maiores sucessos do grupo, como a marcante Bohemian Rhapsody, revolucionária para a época.

O filme também mostra também conta com uma longa sequência que recria a performance da banda no Live Aid em 1985, concerto beneficente no estádio Wembley que entrou para a história do rock.

Nota IMDB: 7.9

Direção: Bryan Singer e Dexter Fletcher

Onde assistir: Star+

Quase Famosos - melhores filmes de rock

Entre os melhores filmes de rock não poderia faltar Quase Famoso, considerado pelo público e crítica com um dos melhores do gênero. Lançado em 2000, o clássico estrelado por Billy Crudup, Kate Hudson e Patrick Fugit recria a década de 70 e faz uma homenagem a música.

Na história, William, um menino de 15 anos e que ainda está na escola, ganha a chance de sair em turnê com uma banda de rock em ascensão para escrever uma matéria para a conceituada revista Rolling Stone. Sua jornada esbarra na bela Penny Lane, que segue em viagem com os músicos.

Nota IMDB: 7.9

Direção: Cameron Crowe

Onde assistir: Star+, Google Play Filmes (aluguel e compra), Amazon Prime Video (aluguel), Youtube Filmes (aluguel e compra)

The Blues Brothers - Os Irmãos Cara de Pau

De 1980, The Blues Brothers - Os Irmãos Caras de Pau é um clássico do cinema. A produção tem como estrelas os atores John Belushi e Dan Aykroyd, que vivem os irmãos Jake e Elwood. Após deixar a cadeia, Jack reencontra o irmão e a dupla decide ir até o orfanato em que eles foram criados.

Ao chegar no local, a dupla tem a notícia decepcionante que o local será fechado por conta de uma dívida com a prefeitura. Assim, eles decidem retomar a The Blues Brothers Band para tentar criar um grande show que vai arrecadar o dinheiro necessário para salvar o orfanato.

Nota IMDB: 7.9

Direção: John Landis

Onde assistir: Youtube Filmes (aluguel e compra)

Woodstock - 3 Dias de Paz, Amor e Música

Quem também aparece entre as primeiras posições da lista para quem ama filmes de rock é o documentário Woodstock - 3 Dias de Paz, Amor e Música, de 1970. A produção mostra cenas do inesquecível do festival de Woodstock, em 1969, que reunião meio milhão de pessoas em três dias de festival com muito rock 'n roll, marcando apresentações de lendas da música, como o guitarrista Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, e muitos outros.

Além dos grandes shows, ainda é um relato histórico de um momento forte que os Estados Unidos enfrentava na época, como a morte de Martin Luther e a Guerra do Vietnã.

Nota IMDB: 8.1

Direção: Michael Wadleigh

Onde assistir: Apple TV (aluguel)

De Volta para o Futuro - melhores filmes de rock

Assim como Cruella, De volta para o Futuro não é de fato um dos filmes de rock por definição, porém, merece entrar para a lista já que o gênero musical tem um grande papel na trama de ficção científica. O protagonista Marty McFly é um músico aficionado e até apresenta a icônica canção Johnny B. Goode, de Chuck Berry - que só seria sucesso anos depois - para um público bem mais antigo e conservador quando retorna no tempo e acaba esbarrando com os pais.

Para quem não conhece o clássico de 1985, a história segue dois personagens centrais, o estudante Marty McFly (Michael J. Fox) e o cientista Dr. Brown (Christopher Lloyd), que tem uma descoberta extraordinária e cria uma máquina do tempo. Após um acidente, Marty viaja de 1985 para 1955. O problema maior não é apenas retornar para casa, mas não estragar as coisas no passado para que ele continue existindo no futuro.

Nota IMDB: 8.5

Direção: Robert Zemeckis

Onde assistir: Star+ e Amazon Prime Video

