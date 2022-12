Por que não tem Coca-Cola no filme Yesterday e o que mais não existe?

Estrelado por Himesh Patel e Lily James, o filme Yesterday de 2019 traz uma realidade paralela em que muitas coisas não existem, mas apenas o protagonista Jack Malik lembra delas. Tudo acontece após um acidente. Ao retornar, ele percebe que as pessoas não conhecem os Beatles, a Coca-Cola, os cigarros e muito mais.

Além dos Beatles e Coca-Cola, o que não existe no filme Yesterday?

Na história do filme Yesterday, Jack Malik é um músico frustrado. Ele tem uma carreira que não decola e é obrigado a trabalhar em um lugar que odeia para poder se sustentar.

Certo dia, ele sofre um acidente e vai parar no hospital. Ele retorna para casa sem perceber que o mundo está diferente, mas depois de tocar Yesterday da banda Beatles para os amigos, ele estranha ao perceber que nenhum deles ouviu a canção antes.

Depois de fazer uma investigação, ele descobre que neste novo mundo em que acordou, os Beatles não existem. Por conta disso, muitas outras coisas ficam de fora e que só existem nas lembranças de Jack, como a Coca-Cola.

O personagem se choca em uma das cenas do longa ao pedir por uma Coca-Cola e perceber que apenas a Pepsi existe nesta nova realidade. Além disso, neste mundo sem os Beatles, também não existe Harry Potter, a banda Oasis e cigarros.

Ao perceber que ninguém se lembra das músicas dos Beatles a não ser ele, Malik então resolve gravá-las como se fossem suas composições e acaba se tornando um sucesso imediato.

Não há uma explicação direta no filme sobre o motivo de não existir a Coca-Cola, Harry Potter ou outros elementos no mundo sem os Beatles. Essas revelações são usadas como momentos cômicos da trama, quando Jack vai descobrindo as "regras" deste novo mundo.

Pode-se interpretar a partir daí que sem o quarteto composto John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, o mundo perderia uma grande referência cultural.

O que não existe no filme Yesterday?

Beatles

Coca-Cola

Cigarro

Oasis

Harry Potter

+John Lennon: 12 curiosidades sobre o ex-Beatle

Onde assistir

O filme Yesterday está disponível em algumas plataformas streamings brasileiras, porém, apenas na opção de aluguel ou compra. O lado bom é que não é necessário ter assinatura de nada para conferir a produção, mas é preciso abrir a carteira.

Amazon Prime Video: na plataforma de Jeff Bezos é possível alugar o filme Yesterday por R$ 6,90. As opções são alugar com a qualidade de vídeo SD ou HD, o valor é o mesmo.

Google Play Filmes: esta plataforma oferece duas opções. Você pode alugar por R$ 6,90 ou comprar por R$ 24,90. Ambas as opções oferecem qualidade HD.

Youtube Filmes: você pode alugar para assistir na plataforma do Youtube por R$ 6,90.

Confira o trailer:

+15 Filmes gospel para assistir online em 2023

Trilha sonora de Yesterday

No filme Yesterday, Jack Malik regrava todas as músicas dos Beatles como se fossem suas, por isso, a trilha sonora do longa é lotada de produções da banda inglesa, todas na voz do ator Himesh Patel. No longa, aparecem faixas famosas como Here Comes The Sun, Help, All You Need is Love, Hey Jude, entre outras.

Você consegue ouvir a trilha sonora oficial nas plataformas de música Spotify e Apple Music:

Leia também

Qual é a sequência dos filmes de A Era do Gelo e onde assistir

Atriz da série Wandinha: quem é Jenna Ortega e quais filmes ela fez?