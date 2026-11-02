Ministério da Justiça muda indicação de idade dos desenhos bíblicos da Record

O programa infantil Record Kids: Desenhos Bíblicos, exibido pela Record, teve sua classificação indicativa alterada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A atração, que anteriormente era considerada livre para todas as idades, passou a ser não recomendada para menores de 12 anos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 29 de outubro de 2026.

Por que os desenhos bíblicos da Record receberam classificação de 12 anos?

De acordo com a publicação do Ministério da Justiça, a análise identificou elementos que se enquadram em quatro descritores de conteúdo: violência, atos criminosos, drogas lícitas e estigma ou preconceito. A mudança foi oficializada por meio da Portaria nº 2.272, assinada em 28 de outubro pelo coordenador-geral de Políticas de Classificação Indicativa, Eduardo de Araújo Nepomuceno.

A reclassificação chama atenção por envolver uma produção voltada ao público infantil e baseada em histórias bíblicas. Até então, o programa tinha indicação livre, ou seja, era considerado adequado para espectadores de todas as idades.

A portaria, entretanto, não apresenta uma relação de episódios específicos nem detalha quais cenas motivaram a mudança. O documento também não explica individualmente como cada um dos quatro critérios foi identificado nas animações.

A classificação solicitada pela produção era livre, mas o órgão federal atribuiu a faixa de 12 anos após a avaliação do material. Com a alteração, o Ministério da Justiça também passou a recomendar que o programa seja exibido a partir das 20h na televisão aberta.

Contudo, a mudança na classificação indicativa não significa que a Record esteja proibida de transmitir o programa pela manhã.

O Record Kids: Desenhos Bíblicos integra a programação dominical da emissora e atualmente ocupa a faixa das 9h às 10h30. A orientação de exibição a partir das 20h funciona como uma recomendação do sistema de classificação indicativa, não como uma determinação de retirada da atração do ar.

Isso porque a classificação tem caráter informativo e serve para orientar pais e responsáveis sobre a adequação de conteúdos audiovisuais às diferentes idades. Na prática, a mudança também não impede que crianças com menos de 12 anos assistam à atração acompanhadas ou sob a responsabilidade dos pais.