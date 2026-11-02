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Sessão da Tarde da semana: confira os filmes de 2 a 6 de novembro

FIlmes começam após Roque Santeiro

Escrito por Anny Malagolini
Filmes da Sessão da Tarde nesta semana
Foto: reprodução
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A programação da Sessão da Tarde desta semana, entre segunda-feira (2) e sexta-feira (6) de novembro, reúne animação, drama biográfico, ficção científica e comédia. A seleção da TV Globo terá produções estreladas por LeBron James, Kevin Hart, Bryan Cranston e Dave Bautista. Os filmes estão previstos para começar às 15h25 (horário de Brasília), depois da edição especial de Roque Santeiro.

Filmes da Sessão da Tarde nesta semana

DataFilme
Segunda-feira (2)Space Jam: Um Novo Legado
Terça-feira (3)George Foreman: Sua História
Quarta-feira (4)Poderes Extraordinários
Quinta-feira (5)Amigos para Sempre
Sexta-feira (6)Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna

Segunda-feira (2/11) – Space Jam: Um Novo Legado

A semana começa com Space Jam: Um Novo Legado (2021), produção que mistura animação e personagens reais. Na história, o astro do basquete LeBron James e seu filho Dom são transportados para um universo digital controlado por uma inteligência artificial chamada Al-G Rhythm, interpretada por Don Cheadle.

Para conseguir resgatar o garoto, LeBron precisa vencer uma partida de basquete contra um time formado por versões digitais de grandes estrelas do esporte. Para isso, ele conta com a ajuda de Pernalonga, Lola Bunny, Patolino e outros personagens dos Looney Tunes.

Dirigido por Malcolm D. Lee, o longa é uma continuação do clássico Space Jam: O Jogo do Século, de 1996, estrelado originalmente por Michael Jordan. A produção também reúne referências a diferentes franquias da Warner Bros.

O filme tem 1h55 de duração e combina aventura, comédia e fantasia. Rotten Tomatoes+1

Terça-feira (3/11) – George Foreman: Sua História

Na terça-feira, a Sessão da Tarde exibe George Foreman: Sua História (2023), cinebiografia que acompanha a trajetória de um dos maiores nomes do boxe mundial.

Interpretado por Khris Davis, o atleta enfrenta dificuldades durante a infância e encontra no esporte uma oportunidade para mudar de vida. Com a orientação do treinador Doc Broadus, vivido por Forest Whitaker, ele constrói uma carreira que o leva ao título mundial dos pesos-pesados.

O roteiro também aborda a derrota para Muhammad Ali na histórica luta conhecida como Rumble in the Jungle, em 1974, no então Zaire, atual República Democrática do Congo.

Depois de abandonar os ringues e seguir uma trajetória religiosa, Foreman decide voltar ao boxe. Aos 45 anos, conquista novamente o título mundial dos pesos-pesados, tornando-se o campeão mais velho da história da categoria.

Dirigido por George Tillman Jr., o filme tem ainda Sonja Sohn e John Magaro no elenco. A produção é distribuída pela Sony Pictures.

Quarta-feira (4/11) – Poderes Extraordinários

Na quarta-feira, a emissora apresenta Poderes Extraordinários, título brasileiro de Fast Color (2018), uma produção de ficção científica dirigida por Julia Hart.

A trama acompanha Ruth, personagem de Gugu Mbatha-Raw, uma mulher que possui habilidades sobrenaturais capazes de provocar terremotos. Em um cenário futurista marcado pela escassez de água, ela passa a ser perseguida por pessoas interessadas em investigar seus poderes.

Sem conseguir controlar completamente suas habilidades, Ruth decide retornar à casa da família, de onde estava afastada havia anos. No local, reencontra a mãe, Bo, interpretada por Lorraine Toussaint, e a filha, Lila, vivida por Saniyya Sidney.

Aos poucos, ela descobre que os poderes fazem parte de uma herança familiar compartilhada entre três gerações de mulheres.

O filme também conta com David Strathairn e Christopher Denham. No exterior, a produção recebeu avaliações positivas da crítica especializada: no Rotten Tomatoes, aparece com 83% de aprovação dos críticos, considerando as avaliações registradas na plataforma.

Quinta-feira (5/11) – Amigos para Sempre

A quinta-feira será marcada pela comédia dramática Amigos para Sempre (The Upside), estrelada por Kevin Hart, Bryan Cranston e Nicole Kidman.

A história acompanha Phillip (Bryan Cranston), um milionário que ficou tetraplégico depois de um acidente e precisa contratar alguém para ajudá-lo nas atividades cotidianas.

Durante o processo seletivo, ele conhece Dell (Kevin Hart), um homem desempregado e com antecedentes criminais que não possui experiência como cuidador. Mesmo sem parecer o candidato ideal, Dell acaba sendo escolhido para o trabalho.

Com personalidades muito diferentes, os dois começam uma relação marcada por situações engraçadas, conflitos e descobertas. Aos poucos, a convivência transforma a maneira como ambos enxergam a vida.

Um detalhe sobre a produção é que The Upside é uma adaptação norte-americana do filme francês Intocáveis (2011), dirigido por Olivier Nakache e Éric Toledano. A versão original também acompanha a amizade entre um homem rico com tetraplegia e seu cuidador.

Sexta-feira (6/11) – Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna

Para encerrar a semana, a Globo exibe Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna (2024), sequência da comédia de ação protagonizada por Dave Bautista. Na produção, o agente da CIA JJ volta a se envolver em uma missão ao lado de Sophie (Chloe Coleman), sua enteada de 14 anos. Desta vez, os dois viajam para a Itália durante uma excursão escolar.

O passeio, entretanto, acaba se transformando em uma operação perigosa quando eles descobrem uma conspiração internacional envolvendo uma ameaça nuclear contra o Vaticano.

Para impedir o plano, JJ precisa retomar suas habilidades de espionagem e contar com a ajuda de Sophie, que já demonstra ter aprendido bastante com as experiências anteriores.

Dirigido por Peter Segal, o filme também conta com Kristen Schaal, Ken Jeong, Anna Faris, Craig Robinson e Flula Borg.

A produção foi lançada internacionalmente em julho de 2024 pelo Prime Video, com distribuição da Amazon MGM Studios.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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