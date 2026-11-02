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Janones no Fantástico: assistir a entrevista no Fantástico

Deputado conta a corrida digital no segundo turno das eleições

Escrito por Anny Malagolini
janones assistir fantástico
Foto: Redes Sociais
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O deputado Federal André Janones concedeu ao Fantástico neste domingo, 1, uma entrevista exclusiva sobre as eleições de 2026, onde foi o líder do Exército do Lula. Quem perdeu a transmissão ao vivo pode assistir a reprise.

Assistir entrevista com Janones no Fantástico | Globoplay

Para conferir a entrevista de Janones é possível assistir ao programa do Fantástico pela Globoplay. O conteúdo é gratuito, no entanto, é preciso ter uma conta grátis na plataforma streaming para conseguir a liberação da matérias.

Caso ainda não tenha um cadastro no site, veja o passo a passo para criar sua conta gratuita na Globoplay:

Passo 1: acesse a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/ e seguida clique no botão “entrar”, que você encontra na lateral direita do site. Após ser redirecionado a uma nova página, você deve clicar em “cadastre-se”;

Passo 2: depois de clicar no botão de cadastro, você será redirecionado para um formulário. Nesta página, você informará alguns dados pessoais: seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero (você pode selecionar a opção “não quero informar”), data de nascimento, país, estado e cidade em que reside;

Passo 3: após completar o questionário, você deve finalizar o processo selecionando a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade” e então apertar o botão “cadastrar”;

Passo 4: como esta é uma conta gratuita, você não precisará selecionar nenhum pacote de cliente e sua conta já estará liberada para conferir os conteúdos gratuitos da Globoplay. Para assistir a matéria do Fantástico na íntegra, vá na barra de pesquisa e procure pelo programa;

Passo 5 : você deve clicar no programa do Fantástico do dia 1 de novembro de 2026. O programa total tem quase três horas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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