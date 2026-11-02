Janones no Fantástico: assistir a entrevista no Fantástico

O deputado Federal André Janones concedeu ao Fantástico neste domingo, 1, uma entrevista exclusiva sobre as eleições de 2026, onde foi o líder do Exército do Lula. Quem perdeu a transmissão ao vivo pode assistir a reprise.

Assistir entrevista com Janones no Fantástico | Globoplay

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Passo 5 : você deve clicar no programa do Fantástico do dia 1 de novembro de 2026. O programa total tem quase três horas.