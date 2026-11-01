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Temperatura Máxima hoje exibe Air – A História Por Trás do Logo sobre Michael Jordan e a Nike

Filme é dirigido por Ben Affleck

Escrito por Redação Jornal DCI
Air – A História Por Trás do Logo
Foto: reprodução
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O filme Air – A História Por Trás do Logo é a atração da Temperatura Máxima, com exibição prevista para as 12h30, conforme a programação televisiva. Lançado em 2023, o longa apresenta os bastidores de um dos acordos comerciais mais importantes da história do esporte: a parceria entre a Nike e o jogador de basquete Michael Jordan.

O filme se passa em 1984, quando a divisão de basquete da Nike enfrentava dificuldades para competir com marcas como Adidas e Converse. Na tentativa de mudar esse cenário, a empresa começa a procurar jogadores que pudessem representar seus produtos.

É nesse momento que Sonny Vaccaro aposta em Michael Jordan, então um jovem talento que ainda não havia estreado na NBA. Apesar das dificuldades financeiras da divisão e da preferência do atleta por outras marcas, o executivo acredita que Jordan poderia transformar o negócio.

A negociação, entretanto, não seria simples. A Nike precisava convencer o jogador e sua família de que a empresa poderia oferecer uma oportunidade diferente das concorrentes.

Um dos pontos centrais da história é a participação de Deloris Jordan, mãe do atleta, interpretada por Viola Davis. No filme, ela tem papel decisivo nas conversas e defende que o filho receba uma proposta compatível com seu potencial.

A negociação resulta na criação da linha Air Jordan, que mudaria a relação entre esporte, publicidade e mercado de produtos esportivos.

Dirigido por Ben Affleck, o drama esportivo tem Matt Damon no papel de Sonny Vaccaro, executivo responsável por defender a contratação do jovem atleta pela empresa. A produção também reúne nomes conhecidos de Hollywood, como Viola Davis, Jason Bateman e Chris Tucker.

Além de Matt Damon como Sonny Vaccaro, o longa conta com Ben Affleck no papel de Phil Knight, cofundador da Nike.

Confira outros nomes do elenco:

  • Matt Damon – Sonny Vaccaro;
  • Ben Affleck – Phil Knight;
  • Viola Davis – Deloris Jordan;
  • Jason Bateman – Rob Strasser;
  • Chris Tucker – Howard White;
  • Chris Messina – David Falk;
  • Marlon Wayans – George Raveling;
  • Gustaf Skarsgård – Horst Dassler.

O próprio Ben Affleck também assina a direção do longa, com roteiro de Alex Convery.

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Redação Jornal DCI

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