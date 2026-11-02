Sessão da Tarde hoje exibe Space Jam: Um Novo Legado como LeBron James

Sessão da Tarde hoje exibe Space Jam: Um Novo Legado como LeBron James

A TV Globo exibe nesta segunda-feira, 2 de novembro, o filme Space Jam: Um Novo Legado, produção que coloca o astro da NBA LeBron James ao lado de Pernalonga e outros personagens clássicos dos Looney Tunes. A atração começa às 15h25, na Sessão da Tarde, e acompanha uma aventura que mistura basquete, animação, tecnologia e personagens de diferentes universos da Warner Bros.

Qual é a história de Space Jam: Um Novo Legado?

LeBron James está acostumado a enfrentar grandes adversários nas quadras, mas precisa lidar com um problema diferente quando seu filho mais novo, Dom, passa a fazer parte de um plano de inteligência artificial. Na história, o garoto é apaixonado por videogames e tem talento para desenvolver jogos, mas o pai prefere que ele siga seus passos no basquete.

O conflito entre os dois aumenta durante uma visita aos estúdios da Warner Bros. No local, LeBron conhece Al G. Rhythm, uma inteligência artificial interpretada por Don Cheadle, que apresenta uma proposta envolvendo a carreira do jogador e a tecnologia digital. O atleta rejeita a ideia, mas acaba sendo levado, junto com Dom, para o Serververse, um universo virtual controlado pelo programa.

O vilão mantém o garoto sob seu domínio e estabelece uma condição para libertá-lo: LeBron precisa vencer uma partida de basquete contra uma equipe formada por jogadores digitais. Enquanto Dom é colocado em uma posição de destaque no projeto de Al G. Rhythm, o pai precisa encontrar uma maneira de montar seu próprio time.

É nesse momento que entra Pernalonga. O coelho é um dos poucos personagens que ainda permanecem em seu mundo original e ajuda LeBron a encontrar os demais integrantes dos Looney Tunes, que estão espalhados por diferentes ambientes do universo virtual.

A dupla percorre esses espaços em busca de reforços. No caminho, encontra personagens conhecidos do público, como Patolino, Gaguinho, Lola Bunny e Taz. Cada um tem características próprias, que acabam sendo aproveitadas na formação da equipe.

Quem são os adversários de LeBron James no filme?

O time adversário recebe o nome de Esquadrão Valentão, ou Goon Squad, na versão original. A equipe é formada por versões digitais de jogadores profissionais de basquete, com habilidades especiais criadas para superar os adversários.

Entre os atletas que aparecem estão Anthony Davis, Damian Lillard e Klay Thompson, além das estrelas do basquete feminino Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

A partida final é o grande momento da produção. Com movimentos exagerados, efeitos especiais e jogadas que desafiam as regras tradicionais do esporte, o confronto transforma a quadra em um cenário de videogame.

Enquanto tenta vencer a disputa, LeBron também precisa entender que o filho tem seus próprios sonhos. Dom não quer simplesmente seguir a carreira do pai: deseja desenvolver jogos e utilizar a criatividade para construir seu próprio caminho.

Quem está no elenco de Space Jam: Um Novo Legado?

Além de LeBron James, o filme conta com Don Cheadle no papel de Al G. Rhythm, Cedric Joe como Dom James e Sonequa Martin-Green como Kamiyah, esposa do jogador.

Na dublagem original, Zendaya empresta a voz a Lola Bunny. Pernalonga é interpretado vocalmente por Jeff Bergman, enquanto Eric Bauza dá voz a personagens como Patolino e Gaguinho.

Dirigido por Malcolm D. Lee, o longa chegou aos cinemas em julho de 2021. A produção tem 115 minutos de duração e funciona como continuação de Space Jam: O Jogo do Século, lançado em 1996 e protagonizado por Michael Jordan.

Uma das diferenças entre os dois filmes está justamente na tecnologia. Enquanto a primeira aventura apresentou o encontro de Michael Jordan com os desenhos animados, a sequência utiliza um universo digital para reunir personagens de diferentes produções da Warner Bros.