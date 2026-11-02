Onde assistir o filme Minha Melhor Amiga de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli

Onde assistir o filme Minha Melhor Amiga de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli

Uma comédia brasileira que levou quase 6 milhões de pessoas aos cinemas acaba de ganhar espaço no streaming. Minha Melhor Amiga, estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, estreou na Netflix nesta segunda-feira (2) depois de alcançar uma das maiores bilheterias do cinema nacional nos últimos anos. A produção ultrapassou títulos como Ainda Estou Aqui e O Auto da Compadecida 2 em número de espectadores e se tornou um dos grandes sucessos recentes do audiovisual brasileiro.

Dirigido por Susana Garcia, o longa acompanha duas amigas que decidem viajar para Portugal depois que suas filhas adolescentes deixam o Brasil para participar de um intercâmbio. O que começa como uma tentativa de acompanhar as garotas acaba se transformando em uma experiência cheia de imprevistos, descobertas e situações engraçadas.

Onde assistir Minha Melhor Amiga?

Quem não conseguiu assistir ao filme nos cinemas já pode conferir a produção em casa. Minha Melhor Amiga está disponível no catálogo da Netflix desde 2 de novembro de 2026.

O longa tem 119 minutos de duração e classificação indicativa de 12 anos. A estreia na plataforma amplia o alcance de uma comédia que conquistou milhões de espectadores nas salas brasileiras.

Os números ajudam a explicar a repercussão do filme. De acordo com dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), divulgados em outubro, a produção vendeu aproximadamente 5,9 milhões de ingressos e arrecadou R$ 105,1 milhões nas bilheterias brasileiras.

Com o resultado, Minha Melhor Amiga superou Ainda Estou Aqui, que registrou cerca de 5,8 milhões de espectadores, e O Auto da Compadecida 2, com 4,4 milhões. O desempenho colocou a comédia na liderança entre os filmes brasileiros em público desde 2019.

Sobre o que é o filme

A história também tem uma particularidade: a amizade retratada na tela tem inspiração na vida real das protagonistas. Ingrid Guimarães e Mônica Martelli são amigas fora das câmeras e também vivem a experiência da maternidade de adolescentes.

Na trama, Júlia, interpretada por Mônica Martelli, e Clara, vivida por Ingrid Guimarães, enfrentam mudanças na rotina depois que as filhas Manu e Isadora partem para estudar em Lisboa.

Com a casa vazia, as duas começam a lidar com questões pessoais que estavam em segundo plano. Júlia enfrenta frustrações profissionais e dificuldades na vida amorosa, enquanto Clara passa por uma crise no casamento e questiona a própria rotina.

A viagem até Portugal surge como uma oportunidade de sair do cotidiano e ficar perto das filhas. No entanto, a estadia na Europa não acontece exatamente como as amigas imaginavam. Entre situações inesperadas, encontros e desencontros, elas acabam descobrindo novas possibilidades para suas próprias vidas.

A produção mistura humor e situações familiares para abordar temas como maternidade, relacionamentos, envelhecimento e amizade feminina.

Além de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, o elenco conta com Giulia Benite, conhecida por interpretar a personagem Mônica nos filmes da Turma da Mônica, e Gabi Amaral, que vivem as filhas das protagonistas. Também participam da produção os atores Gustavo Machado, Albano Jerónimo, Alejandro Albarracín, Michel Melamed e Thaila Ayala.

O roteiro foi desenvolvido com participação das próprias protagonistas e tem colaboração de Andrea Batitucci, Luisa Capri, Patrícia Leme, Tati Bernardi e Susana Garcia, que também assina a direção.

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