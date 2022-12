Missa do Galo 2022 hoje: horário da transmissão e como assistir

Missa do Galo é celebrada no Vaticano - Foto: Reprodução/Vatican News

A Missa do Galo acontece tradicionalmente na véspera de Natal, 24 de dezembro. A celebração pode ser assistida ao vivo pela internet ou pela Rede Globo, que exibe a celebração gravada à meia noite, como todos os anos. Confira a data, horário e como assistir.

Que horas vai passar a Missa do Galo?

A Missa do Galo 2022 começa às 15h30, horário de Brasília, pela internet. Na Globo, a celebração é exibida de forma gravada, às 00h, logo após o Cinema Especial. A missa tem duração de 1h40.

É possível acompanhar a celebração de duas formas. A primeira é ao vivo, pelo YouTube do canal no Vaticano, no horário vespertino. A segunda é pela tv aberta, que só exibe a Missa do Galo durante a noite, de forma gravada, como de costume.

Pela internet: acesse o canal do YouTube do Vaticano no horário indicado (https://www.youtube.com/@VaticanNews)

Pela TV: sintonize no canal aberto da Globo a partir da meia noite.

Pelo Globoplay: a plataforma de streaming libera gratuitamente o sinal da Globo mediante cadastro. Para assistir, siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar.

Passo 3: coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

Passo 4: feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV'.

O que é a Missa do Galo?

A Missa do Galo é uma celebração que ocorre tradicionalmente na véspera de natal, celebrada pelo Papa, no Vaticano. É um dos eventos mais importantes para os católicos de todo o mundo.

Ao longo dos anos, a missa mudou de horário. O evento costumava acontecer à meia noite do horário do Vaticano, mas foi adiantada para às 21h30 para que o papa emérito Bento XVI pudesse acompanhar. Devido à saúde debilitada, ele não consegue participar da missa em um horário avançado.

Em 2020, a celebração sofreu uma nova mudança, dessa vez causada pela pandemia de covid-19. Na época, a Itália impôs um toque de recolher às 22h, para frear a propagação do vírus, fazendo com que a missa passasse para um horário mais cedo, às 19h30. Apesar do avanço da vacinação e do retorno das atividades presenciais, o horário se manteve.

