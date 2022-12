Benções e orações de Natal para compartilhar com toda a família

O Natal é a época do ano em que celebramos o presente de Jesus, o filho de Deus, nascido na terra e a salvação que Ele dá à humanidade. Use essas orações de Natal poderosas para agradecer por Cristo e Deus e pela companhia de seus amigos e familiares durante as festas de fim de ano!

3 orações de Natal

Celebre toda a temporada com essas orações de Natal atenciosas e agradecidas que nos lembram o verdadeiro significado da temporada. Você certamente encontrará alguns que se encaixam em sua família e definirão o tom para o Natal mais agradável de todos.

1. Oração para o dia de Natal 2022

Pai Celestial, de fato, um filho maravilhoso nasceu para nós. Agradecemos de todo o coração Seu amor altruísta. Obrigado porque, por meio de Seu Filho Jesus, Seu sangue nos liberta do pecado e da tristeza.

Comemoramos este dia de Natal com nossos amigos e familiares. Oramos por aqueles que não podem estar com suas famílias por causa da distância, partida, separação, dor do passado, qualquer obstáculo que os impeça de experimentar plenamente a Sua Paz.

Pai, em nome de Jesus, oro para que vós toque seus corações agora, onde quer que eles se encontrem. Um toque de amor, calma na tempestade, um toque de pura alegria. Oh Senhor, até mesmo um toque de bênção e Seu abraço amoroso. Ou um sussurro suave em seus espíritos de que tudo ficará bem.

Que esta oração toque Seus filhos para que sejam amor uns aos outros, sempre. Pois está escrito que Deus ama quem dá com alegria. Conceda-nos a graça de andar plenamente em Sua vontade sempre em Jesus. Amém

2. A Oração de Natal do Papa João XXII

Ó doce Menino de Belém, fazei que participemos com todo o coração deste profundo mistério do Natal. Põe no coração dos homens esta paz que às vezes procuram tão desesperadamente e que só tu podes dar-lhes. Ajude-os a se conhecerem melhor e a viverem como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Revele a eles também sua beleza, santidade e pureza. Desperte em seus corações o amor e a gratidão por sua infinita bondade. Junte-se a todos eles em seu amor. E dá-nos a tua paz celestial. Amém.

–Papa João XXIII

3. Oração para a Noite de Natal

Pai amoroso, ajude-nos a lembrar o nascimento de Jesus, para que possamos compartilhar a canção dos anjos, a alegria dos pastores e a adoração dos sábios. Feche a porta do ódio e abra a porta do amor em todo o mundo. Que a bondade venha com cada presente e bons desejos com cada saudação. Livra-nos do mal pela bênção que Cristo traz e ensina-nos a ser alegres com corações puros. Que a manhã de Natal nos faça felizes por sermos teus filhos, e a noite de Natal nos traga para nossas camas com pensamentos de gratidão, perdoando e perdoando, por amor de Jesus. Amém.

Salmos e versículos de Natal

A melhor maneira de aprender mais sobre o Evangelho e crescer na fé cristã é lendo a Palavra de Deus. Por isso, compilamos diversos versículos da Bíblia sobre o Natal para ajudá-lo a preparar seu coração para o verdadeiro significado do Natal - celebrar a salvação e a vida eterna que Cristo oferece a todos os que se arrependem de seus pecados e crêem Nele.

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." - João 3:16

"Alegre-se muito, ó filha de Sião! Grita, ó filha de Jerusalém! Eis que o seu Rei está vindo para você; Ele é justo e tem salvação, humilde e montado num jumento. - Zacarias 9:9

Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. - Isaías 7:14

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre Seus ombros, e Seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos Exércitos fará isso. - Isaías 9:6-7

Quando eles [os magos] viram a estrela, eles se regozijaram muito com grande alegria. E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados ​​em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. - Mateus 2:10-12

Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. - Gálatas 4:4-5

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. - João 1:14 Jesus lhe disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." - João 14:6

Pois quanto os céus se elevam acima da terra,

assim é grande a sua benignidade para com os que o temem;

quanto longe está o oriente do ocidente, tanto afasta de nós as nossas transgressões.

Como um pai se compadece de seus filhos,

assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. - Salmo 103:11-13

Por que rezar no aniversário de Cristo?

As orações de Natal oferecem uma bela maneira de refletir sobre o nascimento de Jesus Cristo e as muitas bênçãos que temos. Não há dúvida de que este ano foi difícil para todos nós. Ao nos lembrarmos do amor de Deus e da dádiva de Jesus nesta época festiva, podemos nos concentrar na esperança e na alegria que temos, apesar das circunstâncias que podem estar nos cercando.

A oração também oferece uma oportunidade maravilhosa de fazer uma pausa na ocupação e lembrar o que é maior e o que realmente importa na vida. À medida que nos aproximamos da época natalícia, deparamo-nos com mais uma oportunidade de fazer uma pausa no meio de toda a excitação, decorações e comercialização, para considerar novamente a origem do Natal - Aquele cujo nascimento celebramos.

Reunimos algumas de nossas orações de Natal favoritas ao longo dos anos para compartilhar com você. Quer você faça uma oração na véspera de Natal, antes de abrir os presentes na manhã de Natal ou na mesa de jantar da família, essas palavras e meditações oferecem belas reflexões de esperança, gratidão e alegria. Use essas orações para lembrar o verdadeiro significado da temporada e por que podemos comemorar, independentemente das lutas e dificuldades que enfrentamos este ano. Compartilhe com sua família e amigos para espalhar a alegria e a alegria do Natal!

