Frases de Natal e ano novo 2023: 100 opções curtas e completas cheias de alegria

Aqui você encontrará doces mensagens e frases de Natal, citações e saudações, desejos românticos para alguém especial e ideias de mensagens religiosas para amigos e familiares.

Se você está escrevendo mensagens para sua família e amigos próximos, ou precisa de ideias de mensagens simples para colegas de trabalho e conhecidos, esses desejos de Natal são perfeitos para seus cartões este ano!

Frases curtas de feliz Natal e feliz ano novo

Precisa de uma mensagem de Natal curta e doce (ou ouso dizer, de última hora!) Para escrever em um cartão? Aqui estão alguns desejos curtos de Feliz Natal que são perfeitos para quase todos!

- Da nossa casa para a sua, desejamos-lhe um Feliz Natal e boas férias! - Que a temporada de Natal traga apenas felicidade e alegria para você e sua família. - Os mais calorosos pensamentos e os melhores votos de um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. - Desejo-lhe um feliz Natal e um próspero Ano Novo. - O dom do amor. O dom da paz. O dom da felicidade. Que tudo isso seja seu no Natal. - Espero que suas comemorações de fim de ano sejam repletas de muita diversão, surpresas e magia! - Feliz Natal! Com muitos votos de felicidades para as festas de final de ano e o próximo ano. - Que a paz e a alegria do Natal estejam com você hoje e durante todo o Ano Novo. - Que o seu Natal brilhe com momentos de amor, risos e boa vontade. E que o próximo ano seja cheio de contentamento e alegria. - Tenha um feliz Natal! - Desejando-lhe uma linda temporada de Natal e um feliz ano novo! - Desejo a você e sua família um maravilhoso Natal e um abençoado Ano Novo! - Feliz Natal! E muitas felicidades para 2023. - Os mais calorosos pensamentos e os melhores votos de um maravilhoso Natal e um Feliz Ano Novo. Que a paz, o amor e a prosperidade o sigam sempre. - Desejando-lhe uma alegre temporada de férias e um feliz e pacífico Ano Novo. - Muitas felicidades para as festas, e para a saúde e felicidade ao longo do próximo ano. - Desejando-lhe um Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo. - Nesta estação mais adorável, você encontrará muitos motivos para ser feliz. Feliz Natal e muito amor da nossa família para a sua! - Envio-lhe os meus melhores votos para uma fabulosa época festiva de todas as milhas. Boas festas! - Obrigado por ser uma parte tão importante da minha vida. Espero que você tenha um Natal maravilhoso e que o próximo ano seja cheio de muitas bênçãos para você e sua família. - Que a proximidade de seus entes queridos, familiares e amigos encha seu coração de alegria. - Da minha casa para a sua, desejo-lhe um Feliz Natal e boas festas! Fique seguro e cuide-se. - Que o seu Natal brilhe com alegria e boa vontade! - Saudações da estação! E muitas felicidades para o Ano Novo. - Votos de um feliz e próspero Ano Novo! - Feliz Natal e votos de um Ano Novo! - Saudações da temporada e os melhores votos para o ano novo!

Aprenda 6 orações de Natal para compartilhar com toda a família

Frases de Natal para o Instagram

- Que esta temporada o encontre entre aqueles que você ama, compartilhando as glórias gêmeas da generosidade e da gratidão.” — Oprah Winfrey - "Natal é o dia que mantém todo o tempo unido." — Alexandre Smith - "Gostaria que pudéssemos colocar um pouco do espírito natalino em potes e abrir um pote todo mês." —Harlan Miller - "O Natal sempre será enquanto estivermos de coração a coração e de mãos dadas." — Dr. Seuss - "Uma das bagunças mais gloriosas do mundo é a bagunça criada na sala de estar no dia de Natal. Não limpe tudo rápido demais." — Andy Rooney - "Natal não é uma estação. É um sentimento." — Edna Ferber - “Uma coisa linda sobre o Natal é que é obrigatório, como uma tempestade, e todos nós passamos por isso juntos.” — Garrison Keillor - “Natal não é apenas um dia. É um estado de espírito.” —Valentine Davies, Milagre na Rua 34 - “Natal não é um evento externo, mas um pedaço da casa que carregamos no coração.” —Freya Stark - “Prefiro o retrô chique de passar o Natal como José e Maria – viajando arduamente de volta ao local de nascimento para ser contado, sem garantia de uma cama quando chegar lá.” —Tina Fey - “Não tenho 100% de certeza do que é uma ameixa de açúcar, mas por algumas semanas todos os anos tenho visões delas dançando na minha cabeça de qualquer maneira.” —Jane Green - "O melhor de todos os presentes em qualquer árvore de Natal: a presença de uma família feliz, todos embrulhados uns nos outros." —Burton Hills - "O Natal é uma época não apenas de alegria, mas também de reflexão." — Winston Churchill - "Minha ideia de Natal, seja antiga ou moderna, é muito simples: amar os outros." — Bob Esperança - "A paz na terra virá para ficar, quando vivermos o Natal todos os dias." — Helen Steiner Rice

Desejos de Natal significativos

"Que a temporada de Natal traga apenas felicidade e alegria para você e sua família." "O presente do amor. O presente da paz. O presente da felicidade. Que tudo isso seja seu no Natal." "Desejo-lhe uma temporada cheia de luz e risos para você e sua família." "Os melhores votos de um feliz Natal cheio de amor, felicidade e prosperidade!" "Que tudo o que é bonito, significativo e traz alegria seja seu nesta temporada de festas e ao longo do próximo ano!" "Feliz Natal! Desejando a você toda a felicidade que suas férias podem conter!” “Que suas férias brilhem com alegria e risadas.” “Espero que a magia do Natal preencha todos os cantos do seu coração e de sua casa com alegria – agora e sempre.” “Nossa família deseja a você amor, alegria e paz… hoje, amanhã e sempre.” “Que sua família tenha uma temporada de férias cheia de surpresas maravilhosas, guloseimas e risadas sem parar.” "Feliz Natal! Desejando-lhe tudo de bom nesta temporada de férias!" "Desejo a você um Natal feliz e brilhante!" "Esperamos que você tenha uma temporada de férias segura e relaxante." "Espero que sua temporada de férias seja cheia de paz, alegria e felicidade." "Feliz Natal com muito amor." "Espero que o seu Natal seja cheio de alegria este ano!" "Boas festas! Espero que todos os seus desejos de Natal se tornem realidade." "Distantes neste feriado, mas totalmente juntos em nossos corações e mentes. Feliz Natal!"

Votos de feliz natal para família

O Natal é a época de nos conectarmos com familiares distantes, bem como com aqueles que veremos nas festas de final de ano. Esses desejos de Feliz Natal para a família irão ajudá-lo a espalhar a alegria do Natal perto e longe!

- Que o Natal encha sua casa de alegria, seu coração de amor e sua vida de alegria. Desejamos a você um Feliz Natal e esperamos vê-lo em 2023. - O que quer que seja bonito. O que quer que seja significativo. O que quer que lhe traga felicidade. Que seja seu nesta temporada de férias e ao longo do próximo ano. - Dizem que o melhor presente ao redor da árvore é a presença de uma família feliz e embrulhada uma na outra. Desejo a você um Feliz Natal cercado por sua preciosa família e muitas bênçãos para este ano. - "O Natal é uma época para acender o fogo da hospitalidade no salão, a chama genial da caridade no coração."

~ Washington Irving

Obrigado por nos receber gentilmente nesta temporada de Natal. Que o resto do seu ano permaneça alegre e brilhante. - A um presente alegre e a um passado bem lembrado! Nós brindamos com você neste Natal de [inserir sua localização]. Votos de um Feliz Natal e um magnífico Ano Novo. - Espero que a temporada de férias termine o presente ano com uma nota alegre. Que abra caminho para um Ano Novo fresco e brilhante. Feliz Natal para você e sua família! - Não há nada como uma árvore de Natal bem iluminada para me lembrar de toda a diversão que tivemos juntos quando crianças. Desejamos a você uma temporada de férias tão cheia de maravilhas quanto quando éramos jovens! Feliz Natal. - Que o milagre do Natal lhe traga alegria e felicidade. Desejo contentamento e paz entre você e sua família. - Estamos muito gratos por você estar aqui para comemorar as festas conosco e compartilhar nosso bom humor! Que nossos votos de esperança o sigam para casa e o aqueçam durante o Ano Novo. - Que os bons momentos e os tesouros do presente se tornem as memórias douradas de amanhã para sua adorável família, assim como nossas memórias de infância de férias passadas são lembranças tão felizes agora. Desejo-lhe muito amor, alegria e felicidade. Feliz Natal! - Agora que as crianças estão fora de casa, você pode ficar tranquilo no Natal! Desejando-lhe umas férias relaxantes e sem stress.

Frases de Natal para amigos

A época do Natal oferece uma ótima desculpa para entrar em contato com os amigos e deixá-los saber que você se importa com eles. Envie-lhes os melhores votos para o próximo ano com estes adoráveis ​​desejos de Feliz Natal para amigos.

- Dizem que os amigos são a família que você escolhe. Estou tão feliz por passar algum tempo com minha família escolhida nesta temporada de férias. - Sempre me sinto como uma criança de novo quando chega o Natal. Você sabe o que isso significa... Vamos fazer algumas travessuras de férias! - Biscoitos e bolos e especiarias e cacau... Quando começa a cheirar a Natal, é difícil não entrar no espírito. Aqui está uma coisinha para espalhar a alegria do Natal pela sua casa. - Não seria Natal sem você. Tão feliz por ter você comigo, ano após ano. - O Natal é ainda mais especial quando você o passa com as pessoas de quem gosta, e tenho muita sorte de poder passá-lo com você! Obrigado por nos receber em sua casa nessas férias e nos fazer sentir tão especiais. Feliz Natal! - Os mais calorosos votos de um feliz natal e um maravilhoso ano novo. Obrigado por ser um grande amigo. - Que este Natal lhe traga muita alegria e felicidade, e que seu Ano Novo seja feliz e brilhante. Obrigado por ser um grande amigo! - Espero que você tenha um ótimo Natal e mal posso esperar para comemorar o Ano Novo com você! - Espero que seus salões sejam enfeitados com alegria, amor e risos. E que o Ano Novo seja cheio de aventura e diversão! Você merece isso! - Neste dia de Natal, que você tenha tudo o que precisa para encher sua casa de paz e felicidade. Desejo a você um Ano Novo cheio de promessas e novas oportunidades! - O espírito do Natal é brilhante e mágico. Quando você começar a sentir, vai encantá-lo com esperança e admiração que duram além da temporada de férias. - Desejando a você uma maravilhosa temporada de Natal, criando memórias especiais com sua linda família. Com muito amor de [insira o nome da família]. - Desejo-lhe boas festas e um maravilhoso ano novo. Muitas felicidades de [insira o nome da família]. - Desejo a você paz, amor e alegria neste Natal e ao longo de 2023. Com amor de [insira o nome da família]. - Feliz Natal! E os melhores votos de um ano novo saudável, feliz e pacífico. Amor de [insira o nome da família]. - Desejamos a você uma temporada de férias repleta de diversão e os melhores votos de um Feliz Ano Novo!

Desejos Românticos de Feliz Natal

O Natal é uma época adorável para romance e abraços em frente a uma lareira quente. Defina o clima com um desses desejos românticos de Feliz Natal para os amantes, perfeito para escrever em um cartão ou mensagem de texto para alguém especial.

- Não consigo pensar em outra maneira de passar o Natal a não ser estar com você. - Não importa o presente que eu encontre debaixo da árvore de Natal, você é tudo que eu preciso. Feliz Natal para o meu amor. - Desejando que seu Natal brilhe com alegria festiva, como a estrela brilhante que você é. - Ver você tira todo o estresse da época de Natal. Obrigado por preencher minhas férias com alegria e amor. - Você é tão especial para mim. Eu amo compartilhar a vida e o amor com você. Que todos os seus desejos se tornem realidade neste Natal. - Que a estação lhe traga tanta felicidade e amor quanto você me trouxe. Aqui está um Natal maravilhoso juntos! - Você é o presente que peço ao Papai Noel todos os anos! Eu não poderia desejar um presente melhor do que passar o Natal com você. - Estar com você no Natal me faz sentir como uma criança novamente. Exceto que, em vez de antecipar meus presentes, estou ansioso por nossos beijos. - Esperei o ano todo para passar o Natal com você! Agora que está aqui, não consigo pensar em nenhum presente que eu queira mais do que isso. Feliz Natal, meu amor! - Meu amor por você brilha mais forte do que as luzes da árvore. Feliz Natal! - Você é o melhor presente de Natal que [garota/cara] pode ganhar! - Podemos não poder comemorar o Natal juntos este ano, mas lembre-se de que você está sempre em meus pensamentos. Com amor do fundo do meu coração.

