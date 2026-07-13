Moana estreia com uma das piores bilheterias entre remakes da Disney

O filme live-action de “Moana” não fez sucesso nas bilheterias, arrecadando US$ 43 milhões em 3.827 cinemas na América do Norte em seu fim de semana de estreia. Embora a venda de ingressos tenha sido suficiente para o primeiro lugar nas bilheterias, é desastrosa, considerando que o remake live-action de “Moana” tem um orçamento de produção gigantesco de US$ 250 milhões — e isso antes dos vultosos gastos com marketing da Disney.

Chegando aos cinemas uma década depois do musical animado original de 2016 e menos de dois anos após a sequência, “Moana” ressalta a complexidade do timing em relação aos remakes live-action da Disney. Esperar demais, como aconteceu com “Branca de Neve” e “Dumbo”, significa que não há ressonância cultural suficiente; ir cedo demais significa que não há nostalgia suficiente para trazer o público de volta aos cinemas para algo que já viram antes (e que podem assistir facilmente no Disney+).

Antes do fim de semana de estreia, a Disney projetava uma arrecadação entre US$ 60 milhões e US$ 65 milhões nos Estados Unidos e US$ 140 milhões globalmente, o que já seria um resultado difícil para um blockbuster desse porte. Após ficar aquém das estimativas, “Moana” agora disputa com o fracasso de bilheteria de 2025, “Branca de Neve” (estreia de US$ 42 milhões), a infeliz distinção de pior estreia entre os remakes live-action da Disney. “Branca de Neve”, uma adaptação de uma história com quase 90 anos, saiu dos cinemas com US$ 87 milhões nos Estados Unidos e US$ 205 milhões globalmente, contra um orçamento de US$ 250 milhões. Com uma trajetória semelhante nas bilheterias, “Moana” pode gerar um prejuízo de cerca de US$ 100 milhões para o estúdio em sua exibição nos cinemas.

Em geral, a Disney tem obtido sucesso com remakes em live-action de seus clássicos animados. As adaptações do estúdio de “Lilo & Stitch” (2025), “O Rei Leão” e “Aladdin” (2019) e “A Bela e a Fera” (2017) foram enormes, cada uma estreando com bilheteria acima de US$ 100 milhões e eventualmente ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão. Esses filmes foram baseados em animações dos anos 90 e início dos anos 2000, que parece ser o período ideal para a Disney. Um remake de “Enrolados” (2010) está em produção com Kathryn Hahn no papel da vilã Mãe Gothel.

Do que é o novo filme da Moana?

“Moana” é um filme bem mais recente no cânone da Disney e, embora a franquia musical seja extremamente popular entre famílias com crianças pequenas, o estúdio pode ter se precipitado ao revisitar o mundo de Moana, uma destemida navegadora escolhida pelo oceano para restaurar a prosperidade de sua ilha. A versão live-action de “Moana” foi rejeitada pela crítica, com uma avaliação de 35% no Rotten Tomatoes, embora o público tenha ficado satisfeito, dando ao filme uma nota “A-” nas pesquisas de satisfação do público no CinemaScore.

Esta versão de “Moana”, dirigida por Thomas Kail (“Hamilton”) e estrelada por Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson como o arrogante semideus Maui, foi lançada em um período particularmente próximo ao da sequência animada, que se tornou um sucesso bilionário. Isso não foi intencional. “Moana 2” foi originalmente desenvolvido como uma série de televisão antes da Disney optar por reformular o projeto para um longa-metragem. Depois que a sequência passou a ser lançada nos cinemas, a Disney adiou o projeto com atores reais em um ano (originalmente previsto para 2025) para criar uma distância entre os dois filmes, que estrearam por volta do Dia de Ação de Graças de 2024.

“O último ‘Moana’ foi um sucesso estrondoso há 20 meses, mas isso faz deste um retorno muito breve para um remake”, diz Gross. “Essa história não estava pronta para voltar, e o público não está ansioso para vê-la.”

“Moana” é o terceiro fracasso consecutivo nas telonas, depois de “Supergirl” e “Minions & Monsters”, em uma temporada de verão que, de resto, tem sido excepcional para Hollywood. O período de quatro meses deve ultrapassar os US$ 4 bilhões pela segunda vez desde o início da pandemia e promete ser o maior desde 2019, um ano marcante para a indústria. A expectativa é de que a frequência aos cinemas se recupere com o lançamento de “Uma Odisseia no Espaço”, de Christopher Nolan, em 17 de julho, e “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, em 31 de julho.

“Moana” enfrentou a concorrência de duas grandes franquias voltadas para o público familiar: “Minions and Monsters”, da Universal e Illumination, e “Toy Story 5”, da Disney e Pixar.

O segundo lugar ficou com “Minions & Monsters”, que arrecadou US$ 20,5 milhões em 4.244 salas de cinema em seu segundo fim de semana, uma queda de 45% em relação à estreia. Até o momento, o spin-off de “Meu Malvado Favorito” gerou US$ 108 milhões nos Estados Unidos e US$ 280 milhões mundialmente. Embora o novo “Minions” possa acabar sendo o filme de menor bilheteria da franquia de sucesso comercial, este longa foi produzido com um orçamento de US$ 85 milhões e dará lucro ao estúdio.

“Toy Story 5”, um dos maiores sucessos do verão, garantiu o terceiro lugar com US$ 18,5 milhões em sua quarta exibição. O filme já arrecadou impressionantes US$ 403,8 milhões na América do Norte e US$ 879,1 milhões mundialmente, o que o coloca a caminho de ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão. “Toy Story 5” deve ultrapassar seu antecessor, “Toy Story 4” (US$ 1,07 bilhão), de 2019, como a maior bilheteria da adorada franquia.