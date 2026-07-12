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Temperatura Máxima hoje: ‘A Guerra do Amanhã’ é o filme da Globo neste domingo

Filme deste domingo na Globo, dia 12 de julho

Escrito por Anny Malagolini
Temperatura Máxima hoje A Guerra do Amanhã Reprodução

A Globo exibe na tarde deste domingo o sucesso de ficção científica e ação “A Guerra do Amanhã” (2021) na sessão Temperatura Máxima. A produção, repleta de efeitos visuais impressionantes e muita adrenalina, vai ao ar logo após o programa esportivo, a partir das 12h25 (horário de Brasília).

Temperatura Máxima hoje exibe A Guerra do Amanhã

No filme A Guerra do Amanhã, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal no ano de 2051. Para garantir a sobrevivência da espécie, viajantes do tempo retornam ao presente para recrutar soldados e civis para serem transportados ao futuro e se juntarem à batalha.

Com direção de Chris McKay, o longa-metragem equilibra cenas de combate grandiosas com o drama familiar. Um homem de família é convocado para lutar numa guerra futura onde o destino da humanidade depende da sua capacidade de enfrentar o passado.

  • Título Original: The Tomorrow War
  • Elenco: Chris Pratt, Betty Gilpin, J.K. Simmons, Sam Richardson, Yvonne Strahovski
  • Direção: Chris Mckay
  • Dubladores: Maíra Goes, Marcos Souza, Raphael Rossatto, Luiz Carlos Persy, Miriam Ficher
  • Nacionalidade: Americana

Logo em seguida, às 15h30, o bloco Campeões de Bilheteria traz a magia e o humor do universo dos quadrinhos com “Shazam!” (2019).

Billy Batson é um menino comum que é escolhido por um misterioso mago para assumir seus poderes. Ele, então, é transformado no super-herói Shazam. Ao passo que aprende a lidar com suas novas habilidades, o novo protetor da cidade precisa enfrentar o vilão Dr. Thaddeus Sivana.

Prepare a pipoca e fique ligado na tela da Globo para não perder nenhum detalhe dessa superprodução que agitará o seu domingo!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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