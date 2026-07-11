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Quando o filho do Arthur vai aparecer na novela Quem Ama Cuida?

O personagem será vivido pelo ator Renato Góes.

Escrito por Anny Malagolini
Filho de Arthur em Quem Ama Cuida Heitor (Renato Góes) — Foto: Globo/Fábio Rocha

A segunda fase de Quem Ama Cuida, atual novela das nove da Globo, já começou a movimentar o horário nobre. Mas os telespectadores mais atentos estão se perguntando sobre um mistério que ainda ronda a trama: quando o filho do Arthur vai aparecer?

Filho de Arthur em Quem Ama Cuida

O paradeiro de Heitor (Renato Góes), o filho desaparecido do falecido milionário Arthur (Antonio Fagundes), deve aparecer por volta do capítulo 100. Atualmente, a trama está em seus quarenta e poucos episódios, o que significa que o público terá de acompanhar mais algumas semanas de desdobramentos antes desse retorno triunfal.

Para quem está ansioso para ver a estreia de Renato Góes na produção, o DCI apurou os bastidores e o cronograma da novela. Apesar das grandes mudanças no folhetim escrito por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o herdeiro legítimo da joalheria ainda vai demorar um pouco para dar as caras na tela.

Até o momento, tudo o que se sabe sobre o rapaz veio dos relatos emocionados de Arthur antes de ser assassinado. Descrito como um jovem de espírito livre, desapegado da fortuna da família e focado em buscas espirituais, Heitor desapareceu após um acidente enquanto esquiava na região dos Himalaias. Como o corpo nunca foi localizado, seu pai viveu anos em profunda depressão, mantendo o quarto do filho intacto.

A grande virada acontecerá quando for revelado que o aventureiro sobreviveu ao acidente. O retorno dele promete chacoalhar a dinâmica de poder da história, especialmente para os vilões de plantão.

Quando Heitor voltar, o cenário em Quem Ama Cuida estará completamente desenhado. Pilar (Isabel Teixeira) e os demais parentes interesseiros de Arthur estarão certos de que desfrutarão da fortuna sem empecilhos. Além disso, a protagonista Adriana (Leticia Colin) já terá deixado a prisão, pronta para executar seu plano de vingança.

A chegada do herdeiro deve colocar em xeque a divisão dos bens deixados pelo joalheiro, mas as especulações não param por aí. Nos bastidores, ganha força a teoria de que Heitor mexerá com o coração de Adriana, formando um triângulo amoroso intenso ao lado de Pedro (Chay Suede). Parte do público, inclusive, aposta que o personagem de Renato Góes pode se consolidar como o verdadeiro amor da mocinha na reta final.

Com direção artística de Amora Mautner, Quem Ama Cuida segue pavimentando o caminho para grandes reviravoltas antes de dar lugar a Filhos do Divino, a aguardada continuação de Avenida Brasil. Continue acompanhando o DCI para ficar por dentro de todos os resumos e novidades da sua novela favorita.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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