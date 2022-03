Muda Pantanal 2022: quem será a personagem na novela da Globo

O remake da obra de Benedito Ruy Barbosa vai chegar às telinhas no dia 28 de março de 2022, mas alguns personagens ainda vão demorar um pouco para dar às caras na trama, como a jovem interpretada por Bella Campos. Muda em Pantanal de 2022 vai ser introduzida a partir da segunda fase do folhetim; relembre o papel.

Quem será Muda na novela Pantanal de 2022?

Muda será interpretada pela atriz Bella Campos na novela Pantanal de 2022. A jovem de 24 anos é estreante na televisão e nunca apareceu em uma série ou novela antes. Natural de Cuiabá, Mato Grosso, Bella também trabalha como modelo e quase apareceu na Globo antes.

A atriz que será Muda na novela Pantanal de 2022 chegou a ser aprovada para o elenco de Malhação – Transformação, porém, o folhetim foi cancelada pela Globo e assim a jovem perdeu a chance de fazer sua estreia nas telinhas em 2020. No entanto, Bella Campos ficou sabendo sobre os testes para Pantanal e resolveu participar, com sorte a atriz conquistou um papel no remake.

Com uma semana da estreia de Pantanal 2022, a cuiabana que interpreta Muda contou que não assistiu muito da versão original da novela para compor sua personagem. Bella revelou que assistiu alguns capítulos que foram ao ar em 1990 antes de realizar o teste para o folhetim, para entender do que a obra se tratava, porém, depois que foi aprovada para viver Muda, resolveu não conferir mais nada da produção da TV Manchete. O objetivo da atriz era criar sua personagem com originalidade e não realizar uma cópia do trabalho de Andréa Richa da 1ª versão.

Troca de atrizes

O papel de Muda em Pantanal 2022 quase foi de outra atriz, antes de Bella Campos, a cotada para a personagem era Giullia Buscacio, atriz de 23 anos que já apareceu em A Lei e o Crime (2009), Balacobaco (2012), I Love Paraisópolis (2015), Velho Chico (2016), Novo Mundo (2017), O Sétimo Guardião (2018), Éramos Seis (2019 – 2020), entre outros.

Segundo a colunista Carla Bittencourt do Metrópoles, Giullia abandonou a novela por conta dos atrasos no início da produção, que sofreu com adiamentos devido a pandemia do covid-19. A notícia da troca de atrizes aconteceu no primeiro semestre de 2021.

Atriz da versão original

Em 1990, a personagem Muda foi vivida em Pantanal por Andréa Richa. Esta foi a segunda novela da atriz, que até então havia trabalhado apenas em O Salvador da Pátria, como a personagem Cris.

Depois de interpretar Muda, Andréa somou mais alguns trabalhos no currículo, Na Rede de Intrigas (1991), Alma Corsária (1993), A Madona de Cedro (1994), Antônio Alves, Taxista (1996) e Mandacaru (1997). Nos anos 2000, ela se afastou da televisão e do cinema e só retornou às câmeras em 2013, quando atuou na série Destino. No ano seguinte, esteve no filme A Primeira Missa e depois novamente se afastou das telinhas.

História de Muda em Pantanal

Na trama da novela Pantanal de 2022, Muda viaja para o Pantanal em busca de vingar a morte do pai. Na época em que o pai foi assassinado, a jovem ainda era um bebê e por isso não se lembra de nada, mas a moça cresceu sem receber o devido afeto e tudo o que sempre cultivou foi raiva e o desejo por vingança.

Quando chega na casa dos Marruás para dar o troco, a moça engana Juma e Maria e passa a morar com elas. A garota deseja se vingar de Gil – marido de Maria Marruá – que atirou em seu pai, um capataz que matou um dos filhos de Gil e Maria.

Porém, o que primeiro era um plano de vingança se torna outra coisa. Ao ser acolhida pela dupla, principalmente Juma, com quem cria uma relação de irmã, o amor passa a habitar o coração da jovem, que fica dividida entre um turbilhão de novos sentimentos.

A personagem ganha o nome de “Muda” por fingir não falar quando conhece Juma e Maria Marruá.

Quando estreia a novela Pantanal?

A novela Pantanal da TV Globo estreia no dia 28 de março, às 21h30, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. O folhetim vai ao ar depois do Jornal Nacional e terá um primeiro capítulo de 1 hora e 30 minutos de exibição. Segundo o Notícias da TV, a Globo resolveu transmitir este primeiro episódio da trama sem intervalos comerciais, a única pausa no capítulo será no começo, para que a abertura da novela seja exibida.

O primeiro capítulo da novela Pantanal de 2022 poderá ser acompanhado gratuitamente ao vivo na Globo. Já para quem é assinante da Globoplay, haverá uma novidade, o episódio estará disponível na qualidade de 8k no catálogo do folhetim. Assim, os clientes do serviço poderão assistir o começo da obra em uma alta qualidade de imagem.

A novela será exibida de segunda a sábado, sempre depois do Jornal Nacional, na faixa das 21h. Eventuais mudanças de programação podem acontecer, caso a emissora exiba partidas de futebol durante a semana.

