Mulheres Apaixonadas: Gracinha está grávida de uma menina

Depois que personagem de Carol Castro resolve ficar com a criança, descobre o sexo do bebê.

Gracinha (Carol Castro) planeja colocar o nome de Claudio em seu bebê se for do sexo masculino, para o horror de Marta (Marly Bueno), que não quer um neto bastardo levando o nome do herdeiro. Mas afinal, Gracinha está grávida de uma menina ou menino? Revelação vem no final da novela Mulheres Apaixonadas.

Como é o final de Gracinha na novela Mulheres Apaixonadas?

Marta já deixou bem claro que não queria que o bebê de Gracinha e Claudio (Erick Marmo) nascesse, mas já que a moça resolveu seguir com a gravidez, seu maior desejo é que o bebê seja uma menina, para não carregar o nome de seu filho. E as preces da ricaça são ouvidas, já que Gracinha revela no último capítulo de Mulheres Apaixonadas que terá uma filha.

Na cena, Gracinha aparece no casamento de Claudio e Edwiges (Carolina Dieckmann) e é abordada por Marta, que reclama: "o que você veio fazer aqui, estragar o casamento do meu filho?" "Não senhora, eu vim só para olhar", diz a moça, que recebe uma resposta atravessada: "pois já olhou, pode ir embora".

Gracinha então revela que fez a ultrassonografia para descobrir o sexo da criança e conta de maneira decepcionada que está esperando uma menina. "Você tem certeza?", questiona Marta e com a resposta afirmativa da moça, agradece aos céus: "louvado seja Deus, pelo menos não vai carregar o nome do meu filho. Deus é pai".

Após a conversa nada agradável com Marta, que sempre deixa claro seu desprezo por ela, Gracinha é deixada sozinha pela megera na igreja em que a cerimônia foi realizada. Depois da revelação de que Gracinha está grávida de um menina, a filha de Celeste (Sheila Mattos) não aparece mais na novela Mulheres Apaixonadas e o nascimento de seu bebê não é mostrado.

Diferente de Gracinha, que termina rejeitada, Claudio e Edwiges ganham um final feliz. Após o casal selar a união no altar, eles partem em lua de mel para os Estados Unidos Unidos. A católica se casa virgem como queria desde o começo da novela e na noite de núpcias o casal enfim tem sua primeira noite de amor. No desfecho de Mulheres Apaixonadas, as últimas cenas deles são na cama ao som de sua canção tema, a faixa Velha infância, dos Tribalistas.

Como está a atriz Carol Castro hoje?

Mulheres Apaixonadas foi a primeira novela do currículo de Carol Castro, na época a atriz tinha apenas 19 anos de idade. Hoje aos 39 anos, a artista se firmou na televisão e soma vários outros trabalhos no mundo dos folhetins, assim como em séries e filmes.

A última novela de Carol Castro foi uma recente participação na faixa das 18h00, ela apareceu como Darlene em Amor Perfeito, uma mulher do passado de Frei João (Allan Souza Lima). Durante os últimos anos, ela também esteve nos filmes Ninguém é de Ninguém (2023), Eike, Tudo ou Nada (2023), além das séries Maldivas (2022) e Insânia (2021).

Antes de aparecer em Amor Perfeito em 2023, sua última novela havia sido Órfãos da Terra, em 2019, quando viveu a Dr. Helena Torquato. No ano anterior, ela chegou a aparecer em O Tempo Não Para (2018) e alguns anos antes também deu às caras também em Velho Chico (2016), Malhação (2015) e Amor à Vida (2014).

Na vida amorosa, a famosa está comprometida, ela namora com o produtor Leandro Dias, com quem assumiu romance publicamente em julho de 2023. Até dezembro de 2021, Carol namorava com o ator Bruno Cabrerizo, com quem ficou por dois anos.

Leia também - Final: o que acontece com a avó de Salete em Mulheres Apaixonadas