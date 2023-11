Veja o que acontece com a avó de Salete no final da novela Mulheres Apaixonadas - Foto: Reprodução/Globo

Personagem maldosa fica sem fonte de renda no final da novela.

Final: o que acontece com a avó de Salete em Mulheres Apaixonadas

Inês (Manoelita Lustosa), a mãe de Fernanda (Vanessa Gerbeli), é um terror e transforma a vida de Salete em um inferno depois que a garota fica órfã. O que acontece com a avó de Salete na novela do Vale a Pena Ver de Novo? A mulher dá muito trabalho, mas no final de Mulheres Apaixonadas se dá mal.

Inês faz um inferno na vida de Salete e Téo (Tony Ramos) depois da morte de Fernanda, já que a mulher só se interessa pelo dinheiro do músico. Como sabe do carinho que o ex-marido de Helena tem pela menina, ela escolhe usar a garota como moeda de troca. É somente nas últimas cenas do folhetim de Manoel Carlos que a interesseira acaba levando a pior, depois que Téo descobre que é o pai biológico da menina.

Para quem não se lembra, depois que a personagem de Bruna Marquezine fica sob seus cuidados, a avó de Salete impede que os dois se vejam, coloca empecilhos sempre que a menina vai sair de casa, a trata mal e corre atrás de Téo para pedir dinheiro, deixando claro que ele só consegue ver a garota se abrir o bolso.

A relação entre os três é um tormento, até que nos últimos capítulos de Mulheres Apaixonadas Téo resolve colocar fim nessa disputa desgastante. Após pedir para ficar com Salete nos fins de semana e receber um incisivo "não" de Inês, ele oferece dar uma boa quantia para a mulher, com a condição que ela o deixará criar Salete ao lado de Lucas, que até este ponto da história ele pensa ser irmão da garota apenas por parte de mãe.

A avó de Salete finge se ofender com a oferta, mas logo mostra que está disposta a "vender" a menina e diz que adoraria ter um apartamento para ela em Copacabana, já que perdeu a casa em que morava em Niterói. Irritado, Téo se propõe a conversar com a mulher novamente sobre o assunto e consegue levar Salete para passar o fim de semana com ele.

Ao sair da casa de Inês, Téo encontra Vilma (Cristina Fagundes), vizinha e amiga de Fernanda, e é a partir daí que tudo muda. Isso porque a mulher confidencia a ele que Fernanda sempre suspeitou que Salete fosse filha biológica dele, assim como Lucas. O músico vê então a oportunidade perfeita para ficar com a guarda da garota e faz um teste de DNA.

O resultado de DNA só sai no último capítulo e para a sorte de Téo ele é positivo. Com isso, Téo vai até a avó de Salete e alerta que dali em diante ele é quem tomará as decisões da vida da menina, deixando Inês boquiaberta. Ao perder sua moeda de troca, a mulher fica sem um tostão de Téo e sozinha. Já Salete passa a viver com Téo e Laura (Carolina Kasting), nova namorada dele.

Como está a atriz Manoelita Lustosa hoje

Manoelita Lustosa, atriz que viveu a avó de Salete em Mulheres Apaixonadas, morreu em julho de 2014, aos 72 anos de idade, vítima de insuficiência pulmonar. Seu último trabalho foi o filme O Segredo dos Diamantes, lançado alguns meses depois de sua morte, em dezembro de 2014.

Na televisão, Manoelita Lustosa trabalhou por vários anos na Record TV antes de morrer. Sua última novela foi Dona Xepa (2013), em que viveu a personagem Terezinha Chô, a pasteleira da feira da Vila. Antes disso, ela esteve também em Balacobaco (2012), Vidas em Jogo (2011), Poder Paralelo (2009) e Amor e Intrigas (2007 - 2008).

A avó de Salete na novela de 2003 foi um dos trabalhos mais famosos da carreira de Manoelita Lustosa, mas ela não fez muitos projetos na emissora. Depois de interpretar Inês, ela atuou apenas em JK (2006) e após um breve período no SBT para atuar em Maria Esperança (2007), migrou para a Record, onde ficou até o final da carreira.

