Irmã de Zezé di Camargo participou de Mulheres Apaixonadas; relembre

A irmã de Zezé di Camargo em Mulheres Apaixonadas (2003) interpretou Dirce, uma telefonista do hotel onde se passam algumas das cenas da trama. Há dez anos, Luciele di Camargo abandonou a carreira para se dedicar à família e há tempos não aparece na televisão.

Quem era a irmã de Zezé di Camargo em Mulheres Apaixonadas?

Luciele di Camargo teve um papel pequeno na trama de Manoel Carlos como uma funcionária do hotel comandado por Rafael (Cláudio Marzo), onde o saxofonista Téo (Tony Ramos) se apresenta.

Formada em artes cênicas, fez várias peças de teatro antes de sua estreia na televisão, justamente em Mulheres Apaixonadas. Ao longo da trama, a personagem se envolve com Diogo, interpretado por Rodrigo Santoro, um mulherengo.

Luciele também fez uma participação em Senhora do Destino (2004) interpretando a versão jovem de Djenane. Nos anos seguintes, viveu Camila em Páginas da Vida (2006), a filha de Elisa (Ana Botafogo) que quer saber quem é seu pai, já que a mãe se recusa a revelar a identidade do genitor.

A atriz esteve ainda no seriado Sítio do Pica Pau Amarelo, em 2007, e foi uma das participantes da Dança no Gelo. Depois de deixar a Globo, a irmã de Zezé di Camargo foi uma das peoas da primeira temporada de A Fazenda, em 2009, e também atuou em Bela, a Feia, no mesmo ano, na Record.

Em 2013, a atriz anunciou o fim de sua carreira artística para se dedicar exclusivamente à filha Eduarda, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Denilson. "Não pretendo mais voltar à televisão. Não quero mais trabalhar como atriz. Pode ser que eu mude de ideia, mas, agora, quero me dedicar apenas à função de dona de casa e de mãe. Sempre tive esse sonho de construir família e estou muito feliz assim. Até sinto falta de atuar, mas estou muito bem longe da TV", disse ao jornal Extra em junho de 2013.

Por onde anda Luciele di Camargo?

Luciele di Camargo segue casada com Denilson. A ex-atriz teve mais um filho, Davi, hoje com 8 anos de idade. Em sua página no Instagram, ela faz uma referência ao passado artístico. "Atriz por formação, mãe por vocação", escreveu.

Em dezembro do ano passado, Luciele e o marido se envolveram em uma série de polêmicas, entre brigas e traições. O colunista Léo Dias afirmou que a irmã de Zezé di Camargo teria quebrado um carro avaliado em R$ 500 mil, após supostamente descobrir que o ex-marido tinha uma amante, e que ela teria arrancado o aplique de cabelo da mulher durante uma discussão.

Na época da divulgação da notícia, Luciele debochou do assunto ao publicar uma foto de um tufo de cabelo jogado em um colchão e também posando ao lado de um carro 0km. "Para deixar tudo muito claro e colocar os pontos nos is. Corre para o lado e veja os vídeos que comprovam. Até o presente que ganhei", escreveu.

Luciele também negou que tenha sido traída pelo marido. "Pois bem, tenho um relacionamento sólido, de respeito mútuo e muito amor. A relação do Denílson com a Renata [Fan] e tantas outras mulheres no ciclo de trabalho também se baseia no respeito, não preciso que ninguém pense ou acredite, mas sim que eu saiba e elas também”, escreveu em suas redes sociais. "Só vim a público tirar sarro da situação porque ja estava ficando chato. E vocês acreditando ou não na minha verdade, não vai mudar em nada na minha vida. Ponto final. Seguimos na união e bençãos de Deus nas nossas vidas".

