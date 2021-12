Nélio e Dolores vão fugir de Tonico em Nos Tempos do Imperador

Nélio e Dolores de Nos Tempos do Imperador tomarão uma decisão drástica nos próximos capítulos da novela das 6. O casal vai chegar a conclusão que é necessário fugir de Tonico e colocarão o plano em prática. Mas será que a dupla conseguirá viver o grande amor longe das maldades do deputado?

Nélio e Dolores vão fugir em Nos Tempos do Imperador

Em capítulos previstos para serem exibidos partir dos capítulos do dia 14 de dezembro, terça-feira, Nélio e Dolores vão conseguir fugir de Tonico. Isso porque, o mocinho será avisado por Nino (Raffaele Casuccio) que o político passará uma temporada na Bahia. Neste episódio, Dolores conversará com o amado e o convencerá a partir.

Feliz para sempre? Não será bem assim. No capítulo de quarta (15), Dolores será interceptada por Zayla. A filha de Dom Olu (Rogério Brito) e Cândida (Dani Ornellas) estava seguindo os passos da moça e viu quando ela saiu de casa. Nas cenas seguintes, do dia 16, Zayla tentará impedir Dolores, mas a irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski) vai conseguir escapar.

Zayla voltará frustrada para casa, enquanto Tonico retornará ao Rio de Janeiro. No começo do capítulo de sexta-feira (17), Tonico será informado que Dolores e Nélio fugiram na novela Nos Tempos do Imperador.

Futuro na novela

A TV Globo só divulgou o destino de Nélio e Dolores em Nos Tempos do Imperador até o capítulo do dia 18 de dezembro de 2021, um sábado. Assim, ainda não é possível afirmar que a dupla continuará longe das garras de Tonico (Alexandre Nero).

Não se sabe por enquanto se a fuga bem sucedida vai fazer a dupla ter seu final feliz longe do Rio de Janeiro ou se eles ainda serão capturados pelo vilão antes do final da novela, que tem previsão de ficar no ar até fevereiro de 2022.

