Com Grêmio de volta à elite, veja classificação da Série B do Brasileirão

O retorno do Grêmio para a Série A do Brasileirão marca o fim da 36ª rodada neste domingo, 23 de outubro, com os resultados movimentando a tabela. Restam apenas duas vagas de acesso, enquanto os quatro últimos serão rebaixados. Confira a classificação da Série B do Brasileirão 2022 completa e atualizada.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Confira como ficou a classificação da Série B do Brasileirão 2022 após os resultados da rodada. Lembrando que os quatro primeiros vão para a elite, enquanto os quatro últimos seguem para a terceira divisão.

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Grêmio – 61 pontos

3 Vasco – 59 pontos

4 Bahia – 58 pontos

5 Ituano – 54 pontos

6 Londrina – 53 pontos

7 Sport – 53 pontos

8 Sampaio Corrêa – 52 pontos

9 Criciúma – 52 pontos

10 CRB – 49 pontos

11 Guarani – 47 pontos

12 Vila Nova – 46 pontos

13 Ponte Preta – 45 pontos

14 Tombense – 44 pontos

15 Chapecoense – 42 pontos

16 Novorizontino – 41 pontos

17 CSA – 39 pontos

18 Operário PR – 34 pontos

19 Brusque – 33 pontos

20 Náutico – 30 pontos

Resultados da 36ª rodada

O Cruzeiro tropeçou durante a semana, enquanto CSA, Chapecoense, CRB, Vasco, Ituano, Londrina e Grêmio venceram seus confrontos pela rodada.

Quer saber todos os resultados da rodada? Confira a seguir os placares da semana e no domingo.

Brusque 2 x 2 Novorizontino

Cruzeiro 0 x 1 Guarani

Ponte Preta 0 x 2 CSA

Chapecoense 3 x 2 Tombense

CRB 2 x 1 Operário PR

Ituano 1 x 0 Sampaio Corrêa

Vasco 2 x 1 Criciúma

Londrina 2 x 1 Sport

Bahia 1 x 1 Vila Nova

Náutico 0 x 3 Grêmio

Próxima rodada da Série B do Brasileirão tem decisão

Na próxima terça-feira, 25 de outubro, a 37ª rodada começa com dez confrontos. Esta é a penúltima rodada na temporada, o que pode determinar quem sobe e desce nesta reta final.

O destaque fica para o duelo entre Vasco e Sampaio Corrêa. Isso porque o elenco carioca pode carimbar o seu passaporte até a primeira divisão. O mesmo acontece com o Bahia, que joga contra o Guarani. Para o Cruzeiro, a vitória significa conquistar o título de campeão na temporada.

Na parte de baixo da tabela, CSA, Novorizontino, Chapecoense e Tombense lutam contra o rebaixamento e por isso terão de vencerem seus jogos.

Confira todos os próximos jogos da Classificação do Campeonato Brasileiro Série B 2022.

Terça-feira (25/10):

19h – Brusque x CRB

21h30 – CSA x Vila Nova

Quinta-feira (27/10):

19h – Novorizontino x Cruzeiro

20h – Vasco x Sampaio Corrêa

Sexta-feira (28/10):

19h – Bahia x Guarani

19h – Londrina x Ituano

19h – Sport x Operário PR

21h30 – Ponte Preta x Criciúma

21h30 – Tombense x Grêmio

Sábado (29/10):

19h – Chapecoense x Náutico

