Veja a lista de capitais que terão passe livre eleições 2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou as prefeituras a conceder o transporte gratuito no segundo turno.

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 19 de outubro, as cidades brasileiras ficaram autorizadas a conceder o passe livre eleições dia 30 de outubro, data do segundo turno.

O passe livre eleitoral visa garantir o direito ao voto de todos os cidadãos e também reduzir o índice de abstenção nas classes baixas, que pode ser causado pelo preço das passagens. Confira a lista completa de capitais que oferecerão o passe livre eleições.

A Folha de S.Paulo apurou todas as capitas que irão oferecer o benefício à população no segundo turno.

Capitais que terão passe livre eleições 2022

Aracaju (SE)

No dia 20 de outubro, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) anunciou nas redes sociais que a cidade terá passe livre no segundo turno de 2022.

No primeiro turno, não houve isenção de pagamento da passagem na capital sergipana. A tarifa de ônibus na cidade é de R$ 4,50.

Belém (PA)

No dia 18 de outubro, o prefeito, Edmilson Rodrigues (Psol), anunciou que o transporte público será gratuito na capital paraense entre às 4h e às 23h59.

A passagem de ônibus na cidade custa R$ 4,00. Também no dia 18, o governo do estado anunciou que as tarifas do transporte intermunicipal rodoviário e fluvial no Pará serão suspensas no segundo turno. No primeiro turno, Belém não teve passe livre na eleição.

Belo Horizonte (MG)

No dia 24 de outubro, o prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), anunciou a gratuidade no transporte público em Belo Horizonte no segundo turno. A passagem de ônibus na cidade é de R$ 4,50.

Boa Vista (RR)

No dia 19 de outubro, a prefeitura de Boa Vista anunciou que o passe livre será instaurado na capital durante das 6h às 18h no domingo de votação. Para pegar o transporte, não será necessário apresentar nenhum documento. A medida também foi decretada no primeiro turno. A tarifa de ônus da cidade é de R$ 4,50.

Brasília (DF)

No dia 24 de outubro, o Frederico Maroja de Medeiros, do Tribunal de Justiça, decretou que o Distrito Federal deve conceder transporte gratuito à população no segundo turno. À Folha, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que está analisando a decisão e ainda avalia se irá entrar com recurso. A passagem de ônibus em Brasília custa R$ 5,50.

Campo Grande (MS)

A prefeitura de Campo Grande anunciou no dia 20 de outubro que a população terá transporte público gratuito no dia de votação das 5h às 18h. A medida é a mesma tomada no primeiro turno. A tarifa de ônibus na cidade é de R$ 4,40.

Cuiabá (MT)

Segundo a prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) decidiu implantar o passe livre eleitoral no segundo turno na cidade. A passagem custa R$ 4,95. No primeiro turno, o prefeito instituiu a tarifa social no valor de R$ 1,00.

Curitiba (PR) - Passe livre eleições

A prefeitura de Curitiba anunciou no dia 21 de outubro a gratuidade da passagem de ônibus na cidade durante todo o dia 30. A tarifa custa R$ 5,50.

No entanto, as chamadas linhas do sistema “madrugueiro”, que funcionam da 1h às 5h, vão operar cobrando o valor integral da passagem. A Linha Turismo, que passa pelos pontos turísticos da capital, também opera normalmente cobrando um valor de R$ 50,00 por pessoa.

Florianópolis (SC)

No dia 19 de outubro, a secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da prefeitura da Capital confirmou a gratuidade no transporte público de Florianópolis no segundo turno. A tarifa de ônibus na cidade é de R$ 4,50. A medida também foi implementada no primeiro turno.

Fortaleza (CE)

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai conceder a gratuidade da passagem de ônibus no segundo turno durante o horário de 5h às 18h. A frota de veículos da cidade também será reforçada no 30 para atender aos eleitores. A passagem na capital do Ceará custa R$ 3,80.

Goiânia (GO)

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) anunciou no dia 21 de outubro que acatou a recomendação do TRE-GO e vai conceder a passagem gratuita do transporte público em toda a região metropolitana de Goiânia no dia 30. A tarifa de ônibus na cidade custa R$ 4,30.

João Pessoa (PB)

A prefeitura de João Pessoa anunciou no dia 25 de outubro que todas as linhas de ônibus da cidade operarão de forma gratuita no dia 30 das 6h às 20h. A tarifa do transporte na cidade é de R$ 4,40.

Macapá (AM) - Passe livre eleições

No dia 20 de outubro, a prefeitura de Macapá anunciou que haverá passe livre no segundo turno, das 6h às 18h. A cidade operará com 100% da frota durante esse horário. A tarifa de ônibus é de R$ 4,00 no local.

Maceió (AL)

A prefeitura de Maceió confirmou que o transporte público será gratuito no dia 30. A tarifa de ônibus na cidade é de R$ 3,35.

Manaus (AM)

Segundo o Decreto 5.399, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), moradores de Manaus serão isentos do pagamento da passagem de ônibus no dia 30. A medida ficará em vigor das 4h às 18h. O transporte na cidade custa R$ 3,80.

Natal (RN)

No dia 24 de outubro, o prefeito Álvaro Dias (PSDB) anunciou em entrevista a Repórter 98 o que a passagem de ônibus em Natal será gratuita na cidade. Os detalhes da medida ainda serão decretados.

No primeiro turno foi cobrado metade do valor do transporte público no dia da eleição. Ao invés de pagar R$ 4,00, os eleitores pagaram R$ 2,00 nas passagens.

Palmas (TO)

A prefeitura de Palmas vai ofertar o transporte gratuito na cidade durante entre às 7h e 19h do dia 30 de outubro. Para ganhar isenção, o cidadão deve apresentar o título de eleitor. A tarifa de ônibus da capital é de R$ 3,85.

Porto Alegre (RS)

Após ser aprovado na Câmara Municipal no dia 13 de outubro, a prefeitura sancionou a lei que garante o passe livre nas eleições em Porto Alegre. Por isso, dia 30 de outubro, o transporte público será gratuito na cidade. A passagem de ônibus custa R$ 4,80 na cidade. A prefeitura não divulgou em qual horário a medida ficará me vigor, mas no primeiro turno o passe livre ficou garantido das 7h às 19h.

Porto Velho (RO) - Passe livre eleições

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), anunciou em suas redes sociais no dia 21 de outubro que haverá passe livre no segundo turno na cidade. A tarifa de ônibus na capital é de R$ 3,00 para quem tem o cartão ComCard e R$ 4,00 para aqueles que não possuem.

Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decretou que haverá passe livre no segundo turno para os eleitores cariocas que usarem os ônibus e BRT na cidade. O preço das passagens é de R$ 4,05. As catracas ficarão liberadas das 6h às 20h nas linhas municipais. Metrôs e trens não entram na medida, pois são mantidos pelo estado e não pela prefeitura.

Salvador (BA)

Em Salvador os eleitores terão passe livre durante às 6h e às 20h no dia 30 de outubro. Não será cobrada a tarifa de R$ 5,90 nos ônibus da capital baiana no segundo turno.

São Luís (MA)

Em São Luís, os transportes públicos da capital estarão gratuitos no segundo turno. Segundo publicou a prefeitura no dia 24 de outubro, os eleitores precisarão apresentar o título para comprovar que o seu local de votação fica no destino final da viagem e conseguir a isenção.

Para os ônibus da região metropolitana a liberação será das 5h às 22h de domingo. A tarifa convencional nas linhas da cidade é de R$ 3,70.

A prefeitura também vai conceder o passe livre para transportes intermunicipais, aquaviários, lanchas para Alcântara e vans. Nesses casos, a gratuidade vai variar de acordo com o horário e o itinerário feitos.

São Paulo (SP)

No dia 24 de outubro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) anunciou o passe livre no segundo turno. A princípio, Nunes havia dito que não concederia a gratuidade das passagens, mas voltou atrás e decidiu por não cobrar as tarifas do transporte público.

As catracas ficarão liberadas das 6h às 20h do dia 30. Na capital paulista, a passagem custa R$ 4,40. No primeiro turno, a prefeitura da cidade não concedeu o benefício.

Vitória (ES)

Eleitores da Grande Vitória poderão usar os ônibus do Sistema Transcol de maneira gratuita entre às 7h e às 18h no segundo turno eleitoral. Nos domingos, a passagem custa R$ 3,65 e durante a semana R$ 4,20.

Rio Branco (AC)

A capital do Acre definiu que dar gratuidade apenas na viagem de volta para os eleitores. Os cidadãos que apresentarem o comprovante de votação serão isentos do pagamento da tarifa de R$ 3,50.