No final, Cassiano fica com quem em A Favorita?

Longe das novelas da TV Globo desde 2017, Thiago Rodrigues chama a atenção nas telinhas com a reprise de A Favorita, produção em que viveu o personagem Cassiano. O rapaz começa o folhetim namorando Lara (Mariana Ximenes), mas acaba em um triângulo amoroso. Lara passa a ter sentimentos por Halley (Cauã Reymond) e Cassiano se envolve com Maria do Céu (Deborah Secco). Afinal, Cassiano fica com quem em A Favorita? Final do rapaz não é com Lara e nem Maria.

Alícia, personagem de Taís Araújo, é Cassiano fica com quem em A Favorita. Os dois não eram um casal desde o começo da novela, já que ele era namorado de Lara e depois se envolveu com Maria do Céu, que teve uma grande paixão pelo rapaz. E Alícia, nada queria com Cassiano, a moça corria atrás era de Zé Bob, o cobiçado jornalista interpretado por Carmo Dalla Vecchia.

A dupla só se aproxima mais tarde na trama, depois que Alícia é desprezada por Zé Bob e Cassiano já não quer mais saber de Lara – que se apaixonou por Halley – e muito menos Maria do Céu. Alícia e Cassiano então se aproximam e acabam apaixonados.

No último capítulo de A Favorita, Cassiano e Alícia aparecem no casamento de Cida (Claudia Ohana) e Juca (Bento Ribeiro). Alícia é quem pega o buquê da noiva e solta olhares apaixonados para o namorado. Pouco depois, a personagem comenta para o amado: “será que peguei o buquê por sorte ou o destino está me reservando alguma coisa?”

“Alícia, sabe que eu acredito bastante no destino?”, diz Cassiano. “E eu acredito em príncipes encantados”, diz Alícia. A dupla se beija apaixonada e então encerra sua trama com o clima de romance.

E como ficam Lara e Maria do Céu?

Enquanto Alícia é Cassiano fica com quem em A Favorita, Lara fica com Halley no final da novela de João Emanuel Carneiro. A dupla havia até noivado durante a trama, mas em certo momento Halley terminou tudo com a moça quando descobriu que era o filho perdido de Donatela e Marcelo – Matheus, que foi sequestrado aos 6 meses por Silveirinha – por pensar que era irmão biológico da garota.

Porém, é revelado na reta final do folhetim que na verdade Lara é filha de Dodi e não Marcelo, por isso, os dois não são irmãos de verdade. O casal então ganha um final feliz no último capítulo da trama, quando ela o encontra em um rancho e se declara.

Já Maria do Céu termina com Orlandinho (Iran Malfitano). Personagem que tinha medo de assumir seu interesse em homens e cultivou uma paixão por Halley depois que ficou próximo do personagem de Cauã Reymond. No desfecho da novela, ele se apaixona de verdade por Maria do Céu, que deixa a vida de pobre para trás e vive bem com o dinheiro de Orlandinho.

Como está Thiago Rodrigues hoje

Thiago Rodrigues está com 41 anos de idade e recentemente gravou a produção portuguesa Quero é Viver (2022). Pouco antes disso, o ator esteve nas telinhas do Brasil com a novela bíblica Gênesis (2021), da Record, em que interpretou Judá, um dos filhos de Jacó e irmão de José do Egito.

Pouco antes disso, ele havia atuado em Prisioneira (2019 – 2020), Amor sem Igual (2019), Carlinhos & Carlão (2019), Boca de Ouro (2019), na novela portuguesa Valor da Vida (2018 – 2019), a série de comédia de Leandro Hassum A Cara do Pai (2016 – 2017) e Edifício Paraíso (2017). A última novela de Thiago na Globo foi Rock Story (2017), em que interpretou Tiago.

Entre 2021 e 2022, o ator também deu às caras em algumas reprises que foram ao ar no canal Viva e Record TV. Primeiro foi a reexibição de Páginas da Vida, que foi transmitida até julho de 2022 e então substituída por Caminho das Índias. Atualmente o canal de Edir Macedo ainda reexibe Amor sem Igual na faixa das 21h45, o folhetim está no ar desde maio.

