Novela Gênesis: quem é a mãe de Judá

O personagem de Thiago Rodrigues na novela Gênesis é filho de Jacó (Miguel Coelho/Petrônio Gontijo), o patriarca teve herdeiros com quatro mulheres, então é possível confundir as identidades dos personagens enquanto se assiste o folhetim. Afinal, quem é a mãe de Judá?

Quem foi a mãe de Judá na Bíblia?

Judá nasceu de Lia – com a grafia ‘Lea’ em algumas traduções – uma das esposas de Jacó. A mulher foi a primeira a se casar com o patriarca e no total deu seis filhos homens e um filha mulher ao marido.

Por parte de mãe e pai, Judá era irmão de Ruben, Simeão, Levi, Issacar, Zebulom e Diná. Já os demais filhos de Jacó eram meio irmãos de Judá, pois eram frutos do relacionamento do homem com Raquel, Zilpa e Bila.

A mãe de Judá era irmã de Raquel, a outra esposa de Jacó, e filha de Labão. Lia tinha Zilpa como serva, quando viu que a irmã usou sua serva, Bila, para dar mais filhos ao marido, a mulher fez a mesma coisa e assim nasceram Gade e Aser.

Na novela

Na sexta fase do folhetim, que contou a trajetória de Jacó desde o nascimento, a personagem foi vivida por Michelle Batista. Já na sétima fase da novela Gênesis, em que a mãe de Judá aparece mais velha, a atriz que interpretou a personagem foi Ingra Lyberato.

Descendentes

A mãe de Judá ganhou alguns netos do filho, o rapaz teve 5 herdeiros no total. Os primeiros filhos do personagem de Thiago Rodrigues foram Er, Onã e Selá, fruto do casamento dele com uma mulher cananeia, que não é citada por nome na Bíblia.

Já os herdeiros mais novos, nasceram de um plano de Tamar, que enganou o sogro e se deitou com ele para engravidar. Da relação nasceram os gêmeos Perez e Zerá.

