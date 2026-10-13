No SBT? Onde vai passar o jogo do Vasco x Boca Juniors na Sul-Americana

No SBT? Onde vai passar o jogo do Vasco x Boca Juniors na Sul-Americana

O Vasco inicia nesta terça-feira (13) sua caminhada na fase decisiva da Copa Sul-Americana 2026. A equipe carioca enfrenta o Boca Juniors, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, pelo duelo de ida das semifinais da competição continental.

Onde assistir Boca Juniors x Vasco

A partida entre Boca Juniors x Vasco será transmitida ao vivo pelo SBT, na TV aberta, e pelo Paramount+, no streaming. A ESPN também aparece na programação de transmissão divulgada para o confronto. O jogo começa às 21h30 (de Brasília).

O Boca Juniors chegou à Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação de sua chave, atrás de Universidad Católica e Cruzeiro. Desde então, a equipe argentina avançou pelas fases eliminatórias e chegou à semifinal após eliminar O’Higgins, Recoleta e São Paulo.

Já o Vasco garantiu vaga nos playoffs da Sul-Americana ao encerrar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G, somando 10 pontos. Na sequência, o time carioca eliminou Independiente Medellín, Olimpia e Independiente Santa Fe para chegar à semifinal.

O Boca Juniors deve escalar Álvaro Montero; Juan Barinaga? Não — a provável formação divulgada é Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios (ou Alarcón); Villa, Merentiel e Leonel Flores.

O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson (ou Nuno Moreira), Bruno Duarte e Andrés Gómez.

O chileno Piero Maza será o árbitro da partida. Os assistentes serão José Retamal e Carlos Poblete, também do Chile. Mathías Riquelme será o quarto árbitro, enquanto José Cabero ficará responsável pelo VAR, com auxílio de Juan Serrano e Juan Sepúlveda.

Como funciona o regulamento da Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana 2026 está na fase semifinal. Com um formato que combina fase de grupos, playoffs e confrontos eliminatórios, a competição reúne clubes de diferentes países em busca do título continental. Neste ano, Atlético-MG e Vasco são os representantes brasileiros que chegaram às semifinais.

O formato é dividido em etapas:

Fase de grupos: 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro times. Os clubes se enfrentam em turno e returno dentro de suas chaves.

Classificação direta: apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas oitavas de final.

Playoffs (repescagem): os times que terminam em segundo lugar nos grupos da Sul-Americana enfrentam, em jogos de ida e volta, equipes que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Copa Libertadores.

Mata-mata: a partir dos playoffs, os confrontos são disputados em partidas de ida e volta. Os vencedores avançam às fases seguintes, até a semifinal.

Semifinais: Vasco e Boca Juniors disputam uma vaga na decisão em dois jogos. A partida de ida será nesta terça-feira (13), em Buenos Aires, e a volta está marcada para 20 de outubro, com mando do Vasco, no Maracanã.

Final única: o título será decidido em uma única partida, em campo neutro, no dia 21 de novembro de 2026