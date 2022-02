Nos Tempos do Imperador: Salustiano vai livrar Samuel da cadeia

Samuel sofre desde o começo de Nos Tempos do Imperador por ser acusado de um crime que não cometeu: a morte do próprio pai, o coronel Ambrósio (Roberto Bonfim). O personagem de Michel Gomes precisou até trocar de nome, que antes era Jorge, para tentar escapar. Depois de muita luta, Samuel vai conseguir o que tanto queria, vai se acertar com a justiça de uma vez por todas e seu nome será limpo. O beato Salustiano em Nos Tempos do Imperador vai confessar que foi o verdadeiro responsável pela morte de Ambrósio.

O que Salustiano fará por Samuel em Nos Tempos do Imperador?

Salustiano irá limpar o nome de Samuel nos capítulos finais de Nos Tempos do Imperador. Segundo o Na Telinha, Samuel conseguirá convencer o personagem de Alexandre Zacchia a confessar o crime e contar para as autoridades o que realmente aconteceu na fazenda do ex-chefe.

No capítulo de quarta-feira (2), Samuel e Pilar conseguiram encontrar Salustiano em Nos Tempos do Imperador, mas o ex-funcionário de Ambrósio fingiu não reconhecer o rapaz. Porém, o beato ficou pensativo sobre dizer a verdade e ajudar Samuel.

Pouco antes na trama, os dois haviam saído do Paraguai em direção ao Brasil e descobriram o paradeiro de Salustiano, que estava morando no interior Bahia. Samuel deserdou do exército brasileiro e está com a cabeça a prêmio, depois que o policial Borges (Danilo Dal Farra) o declarou foragido.

A TV Globo não divulgou o resumo dos dois últimos capítulos, exibidos nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4), então não se sabe o dia exato em que Salustiano confessará em Nos Tempos do Imperador e livrará Samuel das grades de de vez, mas já foi revelado que Samuel e Pilar terão um final feliz depois deste acontecimento da novela.

Afinal, o que é um beato?

Salustiano era jagunço (em alguns lugares conhecido como capanga) na fazenda de Ambrósio e agora que retornou ao folhetim é conhecido como beato. Mas afinal de contas, o que é isso? O termo beato é usado na Igreja Católica para homens e mulheres que passam pelo processo de beatificação, que é quando alguém ganha a chance de ser canonizado, ou seja, pode se tornar um santo.

Salustiano ganha este título em Nos Tempos do Imperador, pois durante o seu tempo no interior baiano, o personagem passa a ser conhecido por conceder diversas graças as pessoas.

Como foi a morte do Coronel Ambrósio?

Ambrósio levou um tiro durante uma luta corporal entre Samuel e Salustiano em Nos Tempos do Imperador, quando a fazenda do coronel foi invadida no começo da novela. Samuel estava a procura de sua irmã Mariana. O personagem de Michel Gomes exige saber o paradeiro da garota, mas não ouve o que quer da boca do coronel, que provoca o rapaz. Durante o momento, Samuel aponta uma arma para Ambrósio, mas não atira. Salustiano surge por trás de Samuel e então aponta uma arma para ele, exigindo que o jovem se renda.

Samuel larga sua pistola, mas avança contra Salustiano, tentando desarmá-lo. Durante a briga, o capanga, que estava com o dedo no gatilho, acaba atirando no patrão. “Olha o que tu fez, assassino”, reclama Salustiano em Nos Tempos do Imperador. “Foi você, você que apertou o gatilho”, rebate Samuel. “Quem é que vai acreditar?”, provoca o personagem de Alexandre Zacchia na cena.

Sobre o que é a substituta de Nos Tempos do Imperador

A partir de segunda-feira, 7 de fevereiro, o público já vai ter se despedido de Samuel, Pilar, Salustiano e demais personagem de Nos Tempos do Imperador e dará as boas vindas para a novela Além da Ilusão. A trama se dividirá em duas fases, separadas pelo período de 10 anos.

A história começará em 1930, quando a jovem Elisa (Larissa Manoela) conhece o artista de rua Davi (Rafa Vitti), que sonha em ser um famoso ilusionista. A garota vem de uma família rica e seu pai, Matias (Antonio Calloni), não aceita o relacionamento. Matias então faz de tudo para separar a dupla e uma tragédia marca a família. Elisa acaba morrendo e Davi vai parar na cadeia por um crime que não cometeu.

Dez anos se passam, e Davi, que foi condenado a uma pena de 20 anos, consegue escapar da prisão. Ele assume uma nova identidade e busca limpar seu nome. Durante este período, ele conhece a modista Isabela (também Larissa Manoela), irmã de Elisa, que agora cresceu e tem a mesma aparência que a irmã mais velha. Davi se apaixona novamente, mas a moça já está noiva.

