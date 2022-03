Nova fase Quanto Mais Vida Melhor: 4 mudanças na novela

Neném, Paula, Flávia e Guilherme não acertaram suas vidas depois de ganharem uma segunda chance, por isso a Morte (A Maia) tomou uma decisão drástica para ver se o quarteto consegue tomar jeito: fez com que eles trocassem de corpo. Assim, a trama faz uma nova fase em Quanto Mais Vida Melhor começar, com várias reviravoltas e momentos cômicos a espera. Veja o que vai acontecer!

Troca de corpos na nova fase Quanto Mais Vida Melhor

Agora o público terá que se acostumar que os personagens principais vividos por Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Vladimir Brichta e Valentina Herszage não serão eles mesmos. Os quatro terão que conviver com realidades e pessoas diferentes para entender um pouco mais sobre eles mesmos. Flávia trocou de corpo com Guilherme, enquanto Paula está no lugar de Neném e vice-versa.

O momento aconteceu nos capítulos mais recentes da trama, depois que o quarteto sofreu um novo acidente no mundo real. Após a batida de carro, eles foram parar em um espaço muito parecido com o lugar em que estiveram quando morreram pela primeira vez.

Ao pensar que estavam novamente mortos, Flávia acusou a Morte de ser uma mentirosa, já que ela havia prometido que no final de 1 ano, apenas um deles morreria, e não os 4. Em seguida, a figura misteriosa apareceu e soltou diversas críticas aos personagens. Além de reclamar das atitudes que cada um tomou desde que recebeu sua segunda chance em vida, a Morte mostrou para cada um os erros que cometeu.

Por fim, a personagem da atriz A Maia comentou: “vocês vão voltar, mas vão mudar, é a única forma de vocês entenderem o que estão fazendo de errado de uma vez por todas”. Paula chegou a questionar: “mudar como? Mudar o que?”, mas não obteve resposta.

Em seguida, todos retornaram ao mundo real e depois foram para suas casas. No final do capítulo, os quatro começaram a cantar a música Metamorfose Ambulante de Raul Seixas e depois foram dormir. Ao acordar, eles perceberam as mudanças que marcam o início da nova fase novela Quanto Mais Vida Melhor, a troca já havia sido feita e um estava preso no corpo do outro.

Mudanças na abertura da novela das 7

Entre as mudanças da nova fase de Quanto Mais Vida Melhor está a abertura da novela, que agora mostra os nomes dos atores principais trocados.

Giovanna Antonelli se tornou “Giovanna Brichta”, devido a Paula trocar de lugar com Neném, e Vladimir ganhou o nome “Vladimir Antonelli”.

Já Mateus Solano se tornou “Mateus Herszage” na abertura da nova fase de Quanto Mais Vida Melhor e Valentina Herszage virou “Valentina Solano”.

Visual de Guilherme na nova fase de Quanto Mais Vida Melhor

O visual todo certinho do cirurgião Guilherme muda bastante na nova fase da novela Quanto Mais Vida Melhor, já que agora seu corpo é habitado por Flávia, uma jovem que está sempre envolvida em alguma furada diferente e considera o médico bastante careta.

Ao trocar de corpo com Guilherme, a dançarina decide dar um tapa no visual do personagem e leva o corpo do médico leva até o salão de Nedda (Elizabeth Savala). O personagem de Mateus Solano então sai de lá loiro.

A caracterizadora da novela, Rachel Furman, revelou ao Extra que o ator Mateus Solano não pintou o cabelo de verdade. Nas cenas, ele usou uma peruca feita sob medida que foi implantada fio a fio.

Trejeitos dos personagens

Uma mudança desta nova fase de Quanto Mais Vida Melhor que já tem agradado o público é a interpretação do elenco principal, que agora precisa trocar os trejeitos de seus personagens, para simular que são outras pessoas.

O trabalho do quarteto tem sido elogiado, em especial de Giovanna Antonelli e Vladimir Brichta. Agora Paula não é mais aquela mulher com andar elegante e Neném está longe de assumir aquele “jeitão” típico de jogador que tinha até poucos capítulos atrás.

“A atuação de milhões dos protagonistas! To impactada com Giovanna Antonelli e hoje ver o Mateus Solano se passando de Flávia me deixou sem palavras também! Paula de Neném tentando imitar os trejeitos dele. Sensacional”, comentou uma fã da novela nas redes sociais.

“E como os atores pegaram mesmo os trejeitos dos personagens trocados, a Paula e o neném está surpreendente”, disse outro.

