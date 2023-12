Nova Maria Santa em Renascer, Duda Santos revela expectativas

Aos 22 anos, Duda Santos está prestes a ganhar protagonismo na faixa das 21h da TV Globo, com a personagem Maria Santa, uma das mais marcantes de Renascer, cujo remake estreia em 22 de janeiro. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 12, a atriz falou sobre a missão de assumir o papel em uma trama tão amada entre o público.

Duda Santos vai se destacar em horário nobre com remake

A atriz Duda Santos não poderia estar mais feliz de viver Maria Santa, que lançou a carreira de Patrícia França na Renascer de 1993, e contou que está muito animada para contar a história de uma personagem tão marcante, a quem ela classifica como "força da natureza". No entanto, a famosa reconhece a responsabilidade que agora está em suas mãos.

A artista contou na coletiva de imprensa do folhetim que no começo seu maior medo foi entender como comunicar uma história tão grande e bonita como a de sua personagem. Ainda hoje, ela disso que tem receio de como o trabalho aparecerá nas telas e será recebido pelos noveleiros, mas que já sente muito amor pelo projeto, que segundo ela é como "um filho": "tem muito amor envolvido, não sei bem o que esperar, mas essa história está sendo feita com muito amor".

Duda Santos também comentou que o trabalho é um compromisso com o público, por ser uma novela que faz parte da memória de muita gente. A própria atriz não era nascida quando a trama de Benedito Ruy Barbosa foi ao ar, mas em sua própria família a história é recordada em detalhes, o que mostra a seriedade do trabalho. A intérprete de Maria Santa ainda finalizou ao dizer que nunca foi tão feliz ao trabalhar em um projeto como tem sido com o remake da TV Globo.

Para quem não lembra a história do folhetim, Maria Santa aparece em poucos capítulos, mas é uma presença muito relevante da primeira fase. Ela conquista o coração do protagonista Jose Inocêncio - que será Humberto Carrão na releitura - se casa com o fazendeiro, mas morre após o nascimento do quarto filho do casal, o que marca a mudança na vida de Inocêncio, que culpa o caçula pela tragédia.

