Novela A Bíblia: quem foi Manassés filho de José do Egito

Jacó ganhou uma longa descendência ao longo de sua história; o personagem bíblico teve mais de 10 filhos e dezenas de netos. O seu filho mais querido, José, foi pai de dois meninos. Quem foi Manassés filho de José? O garoto foi o primogênito do governador do Egito.

Quem foi Manassés filho de José?

Manassés foi o primeiro filho de José e Asenate, ele nasceu depois que o pai se tornou governador das terras do Faraó e o Egito ainda passava pela boa fase, os sete anos de fartura previstos por José.

Segundo a Bíblia, os descendentes de Manassés estiverem entre as tribos de Israel, que formou o povo judeu. O clã do filho de José ganhou de Moisés um território que ficava a oeste do Rio Jordão.

José escolheu nomear o filho “Manassés” por seu significado. O simbolismo do nome envolvia esquecimento e o governador disse que o menino fez com que ele deixasse para trás as lembranças de seus momentos difíceis ao longo dos anos. “Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai”, comenta José no versículo 51 do capítulo 41 do livro de Gênesis.

Quando estava prestes a morrer, aos 147 anos de idade, Jacó abençoou os filhos de José e disse que adotava Manassés e Efraim como a seus próprios filhos, para que eles fossem reconhecidos como herdeiros – Foram consultadas a versão NVI da Bíblia Sagrada Online e a Almeida Corrigida Fiel online.

Além de Manassés e Efraim, filhos de José, os outros netos de Jacó foram: Enoque, Palu, Hezrom e Carmi, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, Er, Onã, Selá, Perez e Zerá, Tola, Puva, Jó e Sinrom, Serede, Elom e Jaleel, Zifiom, Hagi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, Husim, Jazeel, Guni, Jezer e Silém, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Eí, Rôs, Mupim, Hupim e Arde.

Relembre o momento em que Jacó conheceu Manassés e Efraim:

Irmão de Manassés

O outro filho de José foi Efraim, irmão mais novo de Manassés. O garoto também nasceu durante os anos de fartura do Egito, no entanto, não é revelado qual a diferença de idade entre os irmãos, apenas sabe-se que ele veio depois de Manassés.

Ao nascer, José disse que o nome de Efraim era relacionado com prosperidade. “Deus me fez crescer na terra da minha aflição”, diz José no versículo 52 do capítulo 41 do livro de Gênesis. A dupla de garotos era irmão por parte de mãe e pai, ambos foram gerados por Asenate.

Novela A Bíblia na Record

A novela A Bíblia da TV Record tem abordado a história de José do Egito. A trama reprisa atualmente momentos da sétima e última fase da novela Gênesis. Os filhos de José, Manassés e Efraim, nasceram na reta final da exibição original do folhetim.

Depois de finalizar a história de José, a novela A Bíblia começará a reprise de Os Dez Mandamentos, que aborda a vida de outro personagem bíblico muito famoso, Moisés.

A Bíblia é exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 21h00, depois do Jornal da Record. Desde o término de Quando Chama o Coração, os capítulos da novela estão com 1h30 de duração.

