Novela de 1988 vai substituir Pão Pão Beijo Beijo no canal Viva

Estrelada por Claudio Marzo, Arnaud Rodrigues e Elizabeth Savala, Pão Pão Beijo Beijo está em reta final no canal Viva. E para quem está com curiosidade sobre qual novela vai substituir Pão Pão Beijo Beijo, o próximo folhetim da faixa já está confirmado: Bambolê estreia em novembro e tem Susana Vieira e Claudio Marzo em papéis de destaque.

Qual novela vai substituir Pão Pão Beijo Beijo?

Para quem se pergunta qual novela vai substituir Pão Pão Beijo Beijo, Bambolê foi a escolhida pelo canal Viva. A estreia está marcada para o dia 28 de novembro, na faixa das 14h40, de segunda a sábado.

O folhetim foi criado por Daniel Más e ficou no ar de 7 de setembro de 1987 a 26 de março de 1988. A produção contou com 172 capítulos no total e fez parte da faixa das 18h da TV Globo.

A trama da novela se passa nos anos 1950 e segue Álvaro Galhardo (Claudio Marzo), que é um homem viúvo idealista e também romântico. Ele tem três filhas com quem se dá muito bem, Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins).

Álvaro tem uma cunhada enxerida e arrogante, Fausta (Joana Fomm), que não concorda com a forma que ele lida com as sobrinhas e almeja bons casamentos para as moças. A situação entre Álvaro e Fausta piora quando ele se envolve com Marta (Susana Vieira).

Mãe de dois filhos, Murilo (Maurício Mattar) e Tavinho (Felipe Fonseca), Marta é uma mulher desquitada que vive há 12 anos com Antenor (Herval Rossano) e não agrada em nada os olhos de Fausta.

Curiosidade: para quem não sabe, há diferença entre uma pessoa divorciada e alguém desquitado. Segundo o escritório de advocacia VLV Advogados, o desquite deixou de existir em 1977 no Brasil. Nesta situação, a pessoa tem separação de corpo e bens, mas ainda existe o laço matrimonial, sendo assim, ela não pode se casar de novo. Já com o divórcio, método usado hoje em dia, a pessoa pode se casar novamente após a separação.

Personagens na novela Bambolê, nova reprise do Viva

Álvaro - Claudio Marzo

Interpretado por Claudio Marzo, Álvaro Galhardo é um homem que não se enquadra bem nos padrões da época em que vive. Ele é bon-vivant sonhador, que não deixou a juventude para trás, é romântico e nostálgico. Apesar de ter um bom caráter, ele é irresponsável.

Depois que ficou viúvo, Álvaro passou a criar suas três filhas sozinho e é bastante irreverente com as meninas. Por isso, é criticado pela cunhada Fausta, que não concorda com a educação que Álvaro dá para as garotas.

De acordo com o Memória Globo, o autor Daniel Más escolheu o nome Bambolê em referência ao brinquedo, que fazia muito sucesso na época, mas também pelo jogo de cintura que o personagem de Álvaro tem.

Marta - Susana Vieira

Marta é mal vista por todas por ser desquitada. Ela vende produtos de beleza em domicílio e tem dois filhos. O primeiro, Murilo (Maurício Mattar) é fruto de seu casamento que chegou ao fim. Já Tavinho (Felipe Fonseca) nasceu do relacionamento de Marta com Antenor (Herval Rossano), com quem ela vive há 12 anos.

Por conta da implicância do namorado com Murilo, o relacionamento de Marta e Antenor vai se desgastando aos poucos, até que ela se encanta por Álvaro.

Fausta - (Joana Fomm)

Fausta é uma pedra no sapato de Álvaro. Cunhada, ela não concorda com a forma que suas sobrinhas estão sendo criadas. Ela também é viúva, mas não tem filhos.

Rica, arrogante e autoritária, ela luta para tirar Álvaro da vida das sobrinhas, pois não concorda com o exemplo que ele dá para as moças.

Ana - Myrian Rios

Ana Galhardo é a filha mais velha de Álvaro. Ela é uma moça romântica, bem sensata e que se tornou o porto seguro da família após a morte da matriarca. Ana tem uma relação de amizade com o pai, mas também fica dividida entre o carinho da tia.

Yolanda - Thaís de Campos

Yolanda Galhardo é a filha do meio de Álvaro. Entre as três herdeiras do personagem de Marzo, Yolanda é a mais inquieta e intrometida. No começo da história ela fica noiva de João Mário (Hugo Gross), mas depois acaba envolvida com o filho mais velho de Marta, Murilo.

Cristina - Carla Martins

Cristina é a caçula entre as filhas de Álvaro. A garota é mimada, adora receber dengos e disputa a atenção do pai com as irmãs. Ao longo da trama, ela descobre que não é filha legítima de Álvaro e fica possessa de raiva, a ponto de decidir destruir uma das irmãs, a mais velha Ana.

Murilo - Maurício Mattar

Murilo é o filho mais velho de Marta e foi fruto do primeiro casamento dela. Ele é enteado de Antenor e não é bem tratado pelo homem. Como é um rebelde sem causa, ele não se dá bem com as mudanças quando passa a frequentar a Zona Sul do Rio de Janeiro e começa a lidar com jovens muito diferentes. Acaba apaixonado por Yolanda, mas Fausta fica no caminho dos dois.

