Novela Dona Beija: quando estreia o remake da HBO?

Mais de três décadas após o lançamento de Dona Beija na extinta TV Manchete, o público revisitará a história da personagem com um remake que será lançado pela HBO Max. Quando estreia a releitura? Estrelada por Grazi Massafera, nova versão será lançada no próximo ano.

Remake da novela Dona Beija sai em 2024?

O remake da novela Dona Beija está previsto para estrear no segundo semestre de 2024, mas o mês exato ainda não foi revelado pela HBO Max e nem pela produtora Floresta, que tem sido responsável pelas filmagens que começaram em outubro.

A HBO Max também não revelou até o momento como será a dinâmica do lançamento dos 40 capítulos, se eles serão diários ou semanais, como ocorreu por exemplo na concorrência, com a novela Todas as Flores na Globoplay, que ganhava cinco capítulos de uma vez todas as semanas. Os detalhes devem surgir próximo ao lançamento do folhetim.

Aos que não conhecem a história da novela, a trama segue os passos de Ana Jacinta, conhecida como Dona Beija, que no século 19 escandalizou a cidade de Araxá, Minas Gerais, ao abrir um bordel. Seu drama começa na adolescência, quando prestes a se casar com Antônio é sequestrada por Mota.

O avô tenta resgatá-la, mas é morto e por isso ela acaba nas mãos de Mota, que a obriga ser sua amante. Com raiva de seu raptor, ela fica com homens em troca de joias durante a ausência de Mota, até que é abandonada por ele. Dona Beija retorna para sua cidade para reencontrar seu grande amor, mas ele já está casado com outra e assim ela promete nunca mais amar ninguém.

Após abrir seu bordel, ela se torna uma conhecida cortesã, procurada por vários tipos de homens, que ficam enfeitiçados por sua beleza. Com isso, ao longo do folhetim ela vive um triângulo amoroso com Antônio, seu primeiro grande amor, e João Carneiro Mendonça.

Elenco do remake de Dona Beija

Grazi Massafera, 41, será a protagonista da novela Dona Beija, quem acompanhará a atriz será David Junior, 37, que viverá seu par romântico, Antônio, o homem com quem ela está prestes a se casar quando é sequestrada por Mota. Esta será a segunda parceria da dupla, que já foi um casal na novela Bom Sucesso, em 2019.

O ator que completará o triângulo amoroso da história será André Luiz Miranda, 36, que viverá João, o homem com quem Dona Beija se envolve depois de se decepcionar com Antônio. Os pais de João, José Mendonça e Josefa, serão interpretados pelos atores Luciano Quirino e Thalma de Freitas, respectivamente.

O avô de Dona Beija será vivido pelo ator Roberto Bomtempo e também estão confirmados no elenco Debora Evelyn, como Ceci e Otavio Muller como Costa Pinto, de acordo com o banco de dados do IMBD. Além deles, Isabela Garcia, Erika Januza, Othon Bastos e Gabriel Godoy também aparecem nas divulgações da produtora Floresta, mas sem os nomes de seus personagens revelados até então.

A atriz Bianca Bin também estava no elenco de Dona Beija, como a vilã Angélica, rival da personagem de Grazi Massafera, mas segundo a coluna de Anna Luiza Santiago, do O Globo, a atriz foi afastada das gravações depois de desentendimentos nos bastidores.

Dá para assistir a Dona Beija original hoje?

A má notícia para os fãs da versão de 1986 é que a novela Dona Beija original não está disponível em nenhuma plataforma streaming atualmente. Alguns capítulos do folhetim com Maitê Proença até aparecem em páginas de fãs no Facebook, Youtube, entre outros sites, mas no geral não são completos ou não apresentam muita qualidade por não serem oficiais.

Com a chegada do remake na HBO Max, é possível que a plataforma queira colocar a versão original em seu catalogo, mas até agora não deu qualquer pista de que fará isso no próximo ano. Como a produção de 1986 foi da TV Manchete, canal que não existe mais e faliu na década de 90, não há uma plataforma streaming dedicada a suas atrações, como a Globo, SBT e Record possuem, por exemplo. Com isso, é difícil encontrar outros projetos do canal para assistir na íntegra na internet, como Xica da Silva (1996), Pantanal (1990), Kananga do Japão (1989), entre outras.

