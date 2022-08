Esposa de Sergio Guizé na vida real: ator é casado com Bianca Bin

Protagonista da próxima novela das 18h, Sérgio Guizé vai apresentar o público ao personagem Zé Paulino e terá como par romântico a bela Candoca, papel de Isadora Cruz em Mar do Sertão. Já a esposa de Sergio Guizé na vida real é a também atriz Bianca Bin. Os dois se conheceram em cena, enquanto gravavam uma novela da TV Globo, mas não começaram a namorar de imediato. A paixão surgiu durante outro projeto.

Quem é a esposa de Sergio Guizé na vida real?

A esposa de Sergio Guizé na vida real é a atriz de 31 anos Bianca Bin, conhecida por obras como Boogie Oogie (2014 – 2015), Joia Rara (2013 – 2014), Cordel Encantado (2011), Passione (2010 – 2011) e Malhação (2009). Os dois são naturais do estado de São Paulo, ele de Santo André, no ABC Paulista, e ela de Jundiaí, no interior do estado. A dupla se conheceu em 2015, quando começaram a gravar Êta Mundo Bom, novela de Walcyr Carrasco que foi ao ar de janeiro a agosto de 2016 nas telinhas da Globo.

Na trama, Guizé interpretou o protagonista Candinho e Bianca foi Maria, uma moça que perdia o namorado em um acidente de carro após descobrir uma gravidez e que era expulsa de casa pelo pai Severo (Tarcísio Meira) e a mãe Ana (Débora Olivieri).

Nesta novela, o casal não foi par romântico. Candinho se apaixonava por Filomena (Débora Nascimento) e Maria por Celso (Rainer Cadete). Em entrevista ao Conversa com Bial, em julho de 2022, a dupla contou que nesta época nenhum romance surgiu entre eles, pois ambos estavam comprometidos. Por isso, só eram amigos.

As coisas mudaram em 2017, quando eles trabalharam novamente lado a lado. Dessa vez, a novela foi O Outro Lado do Paraíso, também de Walcyr Carrasco. Nesta trama, eles viviam um relacionamento disfuncional. Ela foi a personagem Clara e ele Gael.

Durante este projeto, ambos estavam solteiros e a dupla se aproximou. Ao longo das gravações foi quando o romance começou e logo depois eles revelaram o relacionamento, que dura até hoje.

O casal vive um relacionamento discreto, mas troca juras de amor nas redes sociais. Em maio deste ano, quando o ator completou 42 anos de idade, Bianca publicou um textão de declaração para o amado.

“Um viva especial pro meu amor que completa 42 voltas ao Sol hoje. Guizé é minha paixão louca, traz movimento, graça, poesia e beleza pra minha vida desde 2017. Agradeço a sorte desse encontro e por partilhar a vida boa com esse menino profundo que por vezes é onda grande e mar revolto, mas só traz alegria, paz e calmaria pro meu coração. Caminhos abertos, saúde em abundância e muitas felicidades pro seu novo ciclo, meu bem. Obrigada por existir e por dizer sim pra mim, você é meu melhor presente”, disse a esposa de Sergio Guizé na vida real.

Sérgio Guizé e Bianca Bin tem filhos?

A esposa de Sergio Guizé na vida real ainda não engravidou. Por enquanto, os são apenas “pais de pets”. Eles tem três cachorros e um gato e são donos de uma chácara que fica em Indaiatuba, interior paulista.

Em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut no O Globo, Guizé revelou que durante as gravações de Mar do Sertão, o casal viverá um relacionamento a distância, ela estará em São Paulo com uma peça em cartaz, Jardim de inverno, já Guizé estará gravando no Rio de Janeiro. As filmagens da novela das 18h foram realizadas em alguns estados do nordeste, como Alagoas e Pernambuco, e agora é previsto a fase em que os atores farão cenas nos estúdios da TV Globo.

Além da carreira de ator, Guizé é cantor

A carreira na atuação não é a única veia artística do famoso, Sergio também fez parte de uma banda durante mais de 20 anos, a Tio Che, e agora se aventura na carreira solo desde 2020. O primeiro álbum solo do artista se chama À deriva e foi lançado em 2021.

Durante a entrevista para Patrícia Kogut em que falou sobre a distância de Bianca Bin durante seu trabalho na próxima novela das 18h, o famoso também revelou que a esposa de Sergio Guizé na vida real é grande apoiadora de sua música e sempre o acompanha em apresentações.

Antes de Mar do Sertão, Sergio Guizé apareceu nas novelas Verdades Secretas (2021) e A Dona do Pedaço (2019). Já Bianca Bin está afastada das novelas desde O Outro Lado do Paraíso (2017), projeto que uniu o casal.

