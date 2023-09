Quem eram as 7 amigas de Elas por Elas em 1982?

A novela "Elas por Elas" ganha uma nova versão na Globo a partir deste mês. O folhetim acompanha a história de sete amigas que se reencontram depois de 25 anos afastadas, trazendo de volta lembranças do passado. Algumas personagens do remake ganham novos nomes, profissões e novas histórias.

Quem eram as protagonistas da novela Elas por Elas?

Na versão original da novela, as sete protagonistas se chamavam Márcia, Helena, Adriana, Natália, Wanda, Marlene e Carmen. As mulheres formavam um grupo de amigas quando eram jovens, mas a morte inesperada do irmão de uma delas durante o último encontro das colegas fez com que elas se afastassem por mais de duas décadas.

Márcia, a mais velha do grupo, é quem tem a ideia de reunir as amigas novamente. A personagem, interpretada pela atriz Eva Wilma (1933-2021), é casada com Átila (Mauro Mendonça). Esse é um dos pontos mais importantes da trama, já que o homem morre nos capítulos iniciais. É quando ela descobre que estava sendo traída e contrata o detetive Mário Fofoca (Luis Gustavo) para descobrir quem era a amante do falecido.

A segunda mulher de Átila é justamente Wanda, vivida pela atriz Sandra Bréa (1952-2000), uma das sete protagonistas. A moça mora com os pais e tem poucos recursos - ela é ajudada por Átila, sem saber que o homem é casado com Márcia. Quando ele morre, fica desamparada e com medo de que seu segredo seja descoberto.

Outras duas protagonistas que têm histórias interligadas são Helena, interpretada por Aracy Balabanian (1940-2023), e Adriana, personagem de Esther Góes. Helena é uma mulher rica, casada com Jayme (Carlos Zara), que na juventude foi namorado de Adriana. As amigas não sabem, mas os filhos de ambas foram trocados na maternidade.

Natália, personagem de Joana Fomm, é a mulher mais misteriosa da história. A protagonista perdeu o irmão gêmeo durante o último encontro das amigas, que morreu ao cair de um penhasco. Desde então, mantém a obsessão de descobrir quem foi a responsável pela morte, já que ela não acredita que tenha sido um acidente.

Já Marlene, vivida por Mila Moreira (1946-2021) é a mais nova do grupo. Solteira, está sempre atrás de um namoradinho, mas sofre por não conseguir manter relações duradouras.

Carmem, personagem de Maria Helena Dias (1934-2023), é mais uma mulher que trabalha muito para sustentar a família. É ela quem mais se anima com o encontro das amigas.

Relacionado: Como estão as atrizes da primeira versão da novela Elas por Elas?

Novas protagonistas da novela

Já na versão de 2023, os papéis das protagonistas ficam com Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Deborah Secco, Mariana Santos, Késia Estácio, Maria Clara Spinelli e Karine Teles.

O remake terá várias alterações, começando pelos nomes de algumas das personagens. Márcia agora se chama Lara, papel de Deborah Secco. Continuará sendo ela quem vai ter a ideia de reunir as amigas pela primeira vez em anos. A última novela da atriz foi em 2020, quando interpretou uma das protagonistas de "Salve-se Quem Puder" (2020).

Já Wanda agora se chama Taís, vivida por Késia Estácio. Essa é a primeira novela da atriz, que ficou mais conhecida por ter participado do The Voice Brasil, em 2012. Nos anos seguintes, ela esteve em outras séries da Globo como "Pais de Primeira" (2018) e "Encantado's" (2022).

Outra mudança é na personagem Marlene, que passa a se chamar Carol. A mulher é vivida por Karine Teles, que interpretou Madeleine em "Pantanal" (2022).

A maior mudança da trama é na personagem Carmem, que passa a se chamar Renée. Agora, ela é uma mulher transsexual que passou pela transição de gênero nos últimos anos em que esteve longe das amigas. Renée é interpretada pela atriz Maria Clara Spinelli, que também esteve em "Salve Jorge" (2012) e "A Força do Querer" (2017).

O remake de Elas por Elas esteia em 25 de setembro, segunda-feira, substituindo Amor Perfeito no horário das 18h. A trama está sendo adaptada por Alessandro Marson e Thereza Falcão, mesmos autores de "Novo Mundo" (2017) e "Nos Tempos do Imperador" (2021). A história original foi escrita por Cassiano Gabus Mendes.

Relacionado: Relembre a abertura da novela Elas por Elas de 1982