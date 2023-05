Spoiler: com quem Sol fica no final da novela Vai na Fé

Spoiler: com quem Sol fica no final da novela Vai na Fé

Sol vive um triângulo amoroso com Lui e Ben na trama das sete. Nas redes sociais, o público se divide e cria teorias sobre com quem Sol fica no final da novela Vai na Fé depois que a vendedora de quentinhas reencontra seu amor do passado, mas assume um relacionamento com o filho de Wilma (Renata Sorrah).

Sol fica com Lui ou Ben em Vai na Fé?

A personagem Sol deve terminar Vai na Fé ao lado de Ben, seu grande amor da juventude. A informação foi adiantada pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV. A novela das 7 começou em janeiro e está prevista para acabar em agosto de 2023.

O público já acompanhou que a dançarina recusou o pedido de casamento de Lui Lorenzo depois de se assustar com a surpresa que o cantor fez no palco. Mais adiante na trama, o astro pop ficará desiludido e abandonará a carreira musical.

A partir daí, o caminho estará livre para que Sol e Ben reatem o namoro. Ainda não há previsão para as cenas irem ao ar, mas o casal vai voltar a namorar depois de mais de 20 anos do término, o que causará a fúria de Lumiar (Carolina Dieckmann), que ficará magoada ao saber que o ex-marido sempre foi apaixonado pela namorada da adolescência.

Ben e Sol se reencontraram após o acidente que matou Carlão (Che Morais). Logo o advogado descobriu que Jenifer (Bella Campos) poderia ser sua filha, como também poderia ser herdeira de Theo (Emílio Dantas). Os dois entraram na justiça para fazer um teste de DNA, que teve o primeiro resultado adulterado pelo mocinho.

Depois de um segundo teste, ficou provado que a estudante é filha de Theo. O vilão abusou sexualmente de Sol quando a protagonista era adolescente, fazendo com que ela não soubesse quem era o verdadeiro pai de Jenifer. Nos próximos capítulos, o empresário vai tentar se aproximar da família.

Público divide opiniões sobre com quem Sol fica no final da novela Vai na Fé

Nas redes sociais, o público se divide entre torcer para Ben ou Lui terem um final feliz ao lado da personagem de Sheron Menezzes.

“Quem não gosta de Lui e Sol NÃO gosta da Sol simplesmente não tem nem comparação a construção do relacionamento deles com Sol e Ben que só tem passado”, publicou uma espectadora.

“Todos que acham essa situação Sol e Lui romântica vocês precisam urgentemente rever o conceito de amor! uma relação que começou ontem sabendo de todos os medos da outra pessoa você pede ela em casamento no MEIO de um show deixando ela sem saída”, publicou outra.

“O Lui terminando com a Sol VAI QUE É TUA BEN”, torceu outra.

“Avisem então se o Ben e a Sol irão ficar juntos no final, porque estou farta dessas personagens que só criam obstáculos”, reclamou outra.

Quando termina a novela Vai na Fé?

Vai na Fé termina em agosto. A trama de Rosane Svartman vem conquistando recordes de audiência e levantou o horário das sete, e foi estendida na programação.

O folhetim será substituído por Fuzuê, de autoria de Gustavo Reiz e com direção artística de Fabricio Mamberti. A primeira foto do elenco durante a preparação para o folhetim foi divulgada pela Globo na última sexta-feira, 19.

A novela Fuzuê se passa no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde está localizada a loja de quinquilharias que dá o nome a novela. O estabelecimento é comandado por Nero Braga (Edson Celulari), que não sabe que o prédio abriga um tesouro centenário. Quem descobre a fortuna é seu filho, Miguel (Nicolas Prattes).

A informação sobre o tesouro escondido também vai chegar até os vilões da novela, despertando o interesse principalmente de Precisosa (Marina Ruy Barbosa), herdeira de uma joalheria que tentará derrubar o estabelecimento.

A trama também traz o mistério do desaparecimento da cantora Maria Navalha (Dira Paes), que foi vista pela última vez na loja Fuzuê. Quem vai investigar o sumiço da artista será sua filha Luana (Giovana Cordeiro).

Também estão no elenco do folhetim Fernanda Rodrigues, Lilia Cabral, Douglas Silva, Leopoldo Pacheco, Ary Fontoura, Micael Borges, Ruan Aguiar, Juliano Cazarré, Felipe Simas e mais.