Novela Gênesis: entenda porque os filhos de Judá morreram

O personagem do ator Thiago Rodrigues na novela Gênesis enfrentou muitos tragédias, perdeu dois filhos e a esposa, que não suportou continuar vivendo após a morte de Er (Thiago Marques) e Onã (Caio Veagati). Nas escrituras aparecem justificativas de porque os filhos de Judá morreram.

Por que os filhos de Judá morreram?

No caso da morte do primogênito Er, a Bíblia diz que o rapaz era mau aos olhos de Deus e que por isso o soberano resolveu matá-lo. Já Onã, o jovem desobedeceu e também desagradou a Deus.

Como aconteceu? Depois da morte de Er, Onã se casou com Tamar, a mulher não havia engravidado do primeiro marido e por isso, as regras da época determinavam que os filhos de Onã e Tamar seriam considerados herdeiros de Er, o que o herdeiro do meio de Judá não queria. Sendo assim, toda vez que tinha relações sexuais com a esposa, Onã impedia que seu sêmen chegasse perto de Tamar. Por conta disso, Deus também o matou.

*Você pode encontrar o motivo que levou os filhos de Judá a morrerem no capítulo 38 de Gênesis, nos versículos de 6 a 10 – Foi consultada a Almeida Corrigida Fiel online.

Como foram as mortes?

A Bíblia revela porque os filhos de Judá morreram, mas não descreve como cada uma das mortes aconteceu. Por isso, a novela Gênesis precisou ser criativa e deu seu próprio desfecho para os personagens.

Er morreu durante uma briga com o pai, Judá e o primogênito saíram no braço depois que o personagem de Thiago Rodrigues descobriu que o filho havia batido na esposa. Os dois discutiram muito, até que o rapaz começou a passar mal, sentiu falta de ar e caiu no chão. Pouco depois ele já estava morto.

Já Onã foi vítima de um acidente. Ele também brigou com o pai por não engravidar Tamar, motivo que fez com que o segundo filho de Judá morresse, mas deixou o local com vida e saiu para realizar algumas atividades. Enquanto conversava com Hira (Sandro Pedroso), revelou seu descontentamento em não poder gerar sua própria descendência, já que os herdeiros que teria com Tamar seriam considerados de Er.

Pouco depois, o rapaz tropeça, bate a cabeça em um cesto e acaba com um cutelo encravado na nuca.

Assista ao vídeo da cena da novela Gênesis

Quando acaba Gênesis?

O folhetim vai ser finalizado em breve, no dia 15 de novembro de 2021, às 21hoo, horário de sempre. Você pode assistir tudo ao vivo na Record TV ou aba ‘no ar’ do Playplus, de graça. Porém, se perder a exibição na telinha ou quiser rever o último capítulo depois, o Playplus disponibiliza o episódio na integra para os assinantes – O valor mensal da plataforma é R$ 15,90.

Depois de ler porque os filhos de Judá morreram, veja também – Final de Gênesis: o que vai acontecer nos últimos capítulos