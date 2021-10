Novela Gênesis: qual é o nome de José dado por faraó

Depois que José interpreta o sonho do soberano do Egito e ganha uma das maiores posições do reino, o rapaz que antes um escravo preso recebe um novo nome. Confira qual foi o nome de José dado por faraó e o que a história do jovem filho de Jacó ainda reserva para o público.

Qual é o nome dado para José por faraó?

Ao cair nas graças do faraó e se tornar governador do Egito, José recebe o nome de Zafenate-Panéia. Além disso, ele recebe uma casa, servos e uma linda esposa, Asenate. Ele também começa a ser reverenciado no palácio, o que na novela Gênesis vai despertar o ódio de Adurrá.

E o que significa Zafenate-Panéia, nome de José dado por faraó? A Bíblia não explica o motivo que levou o soberano a escolher esse nome ou apresenta significados, como com vários outros homens e mulheres que aparecem nas escrituras, mas o professor de teologia Daniel Conegero diz que o assunto já foi muito discutido entre intérpretes bíblicos.

Segundo o teólogo, a interpretação mais popular é “Deus fala e ele vive”, que também pode ser considerada como “Deus disse: ele viverá”. O professor também avaliou que entre intérpretes judeus, o nome tem o significado de “o revelador de segredos”.

O que vai acontecer em Gênesis

Depois que José tem um novo nome dado por faraó e ganha o título de governador, sua história não para por aí. Ele trabalha durante os sete anos que a terra do Egito vive em fartura para que nada falte durante os tempos de crise.

Na Bíblia, quando o tempo das vacas magras chegou, várias partes do mundo foram atingidos e a fome se alastrou. Porém, no Egito tudo ia bem por causa do trabalho árduo de José durante os anos anteriores.

Assim, pessoas de diversos lugares começaram a viajar para o Egito, pois era o local em que poderiam encontrar comida para comprar. Assim, José acaba reencontrando seus irmãos, pois eles também partiram para a terra do faraó afim de conseguir mantimentos.

Em um primeiro momento, José reconhece seus familiares, mas nenhum deles percebe estar falando com o irmão que eles venderam para o mercador de escravos. José pensa no que fazer e toma atitudes contra os irmãos, mas depois acaba os perdoando e pede que seu pai seja levado até o Egito, para um reencontro, que para sua felicidade e a de Jacó, acontece.

