Novela Reis estreia na Record uma semana antes de Pantanal

Ainda neste mês, estreia a novela Reis na Record, uma semana antes que Pantanal, aposta da rede Globo para 2022. A produção terá formato de série e será dividida em temporadas. A primeira fase da trama fala sobre o afastamento de Israel em relação a Deus, protagonizada pelo juiz Eli (José Rubens Chachá).

Aproveite e confira que dia começa a nova novela das 9, Pantanal na Globo

Quando estreia a novela Reis na Record?

A novela Reis estreia na Record em 22 de março, na faixa de horário das 21h, logo após a exibição do Jornal Record. Ao contrário das outras produções bíblicas da emissora, a história terá o formato de série, abandonando o tradicional termo novela.

A novela tem direção geral de Juan Pablo Pires com texto de Raphaela Castro, e vai abordar a transição governamental de Israel, dos juízes à monarquia.

A primeira temporada da Reis, intitulada ‘A Decepção’, vai mostrar o embate entre Eli e seus dois filhos, Hofni (Vinícius Reed) e Fineias (Edu Porto). A produção narra como as decisões do juiz e sumo sacerdote influenciaram o pensamento do povo.

Há também um drama amoroso entre Ana (Branca Messina) e Elcana (Fernando Pavão). Quem também entra na história é o profeta Samuel (Rafael Gevú), jovem que toma o lugar do veterano juiz.

Conforme divulgado pela emissora, a primeira temporada de Reis já está pronta. A produção agora grava a segunda parte. Haverá também uma terceira, e a série deve ficar no ar até o final deste ano.

Quem está no elenco da nova novela da Record

Ao contrário de outras emissoras, a Record não descansou as imagens dos atores e muitos dos artistas que estiveram em Gênesis também estão em Reis.

Rafael Gevú interpreta Samuel;

Silvia Pfifer interpreta Anainér;

Gutto Ordoz interpreta Tabás;

Edu Porto interpreta Finéias;

Vinícius Redd interpreta Hofni;

Kiria Malheiros interpreta Eloá;

Duda Nagle interpretará Jotã;

Natália Ferrari interpreta Sâmila;

Julia Guerra interpreta Penina;

Bruno Ahmed interpreta Alemér;

Fernando Pavão interpreta Elcana;

Caetano O’ Maihlan interpreta Quedés;

Bruno Suzano interpreta Lessér;

Anselmo Vasconcelos interpreta Guedór;

Outros nomes estão confirmados no elenco são Thais Pacholek, Branca Messina, Henrique Camargo, Marcus Bessa, Augusto Zacchi, Alex Morenno, Thiago Amaral, Anselmo Vasconcellos e Igor Cotrim.

Reis dá continuidade às produções bíblicas da Record. Depois de Gênesis e A Bíblia, a emissora vai contar a história do Livro Sagrado Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Salmos, com destaque para as histórias de Eli, Samuel, Saul, Davi e Salomão.

Para acompanhar Reis a partir de 22 de março, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora.

+ Novela Reis atores: quem é quem no folhetim da Record