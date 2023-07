Novela Reis: o que acontece com Amnon, filho de Davi

Papel de mau-caráter é do ator Luckas Moura no folhetim da Record.

Amnon tem causado repulsa no público com sua obsessão por Tamar (Esther de Oliveira), sua meia-irmã. Nos próximos capítulos da novela Reis, o personagem de Luckas Moura irá ainda mais longe e atacará a jovem. O pecado de Amnon causará tragédia, vingança e mais derramamento de sangue na família do rei Davi.

O que Amnon faz para Tamar?

Após passar vários capítulos arquitetando uma maneira de ficar sozinho com sua meia-irmã Tamar, Amnon conseguirá o que tanto quer. Em cenas da novela Reis, o vilão vai conseguir encurralar a jovem em seu quarto, ao fingir que está doente, e violentará a moça.

A cena promete ser forte e se seguir fielmente o descrito na Bíblia terá várias súplicas da moça ao meio-irmão, que tentará convencê-lo a libertá-la. No entanto, ele a ignorará e tirará a virgindade da moça com o abuso. Abalada, Tamar contará tudo para seu irmão Absalão (Ricky Tavares). O rapaz tentará consolar a jovem, mas por dentro deixará crescer uma grande um sentimento de vingança.

As escrituras sagradas revelam que Davi ficou irado ao descobrir sobre as atitudes de Amnon e o crime contra Tamar, mas não contam qual foi a punição que ele escolheu para o herdeiro. O que quer que o rei de Israel tenha decidido para punir o filho, não foi algo grave, já que ele continuou príncipe e morando na casa de Davi na história bíblica.

Quem matou Amnon filho de Davi?

Se a novela Reis contar com autenticidade o que aconteceu na história de Amnon e Tamar na Bíblia, o vilão vivido por Luckas Moura vai ser morto por Absalão, que se vingará pelo abuso da irmã.

Se nada mudar na adaptação da Record, a consequência do ato abominável de Amnon só ocorrerá dois anos mais tarde. Na ocasião, Absalão estará em Ball-Hazor, perto de Efraim, durante uma festividades com tosquiadores de ovelhas. Por isso, ele convidará seus irmãos, o pai e os conselheiros do reino para se juntarem a ele. Davi ficará em Jerusalém, mas permitirá que seus herdeiros participante da atividade.

Quando Amnon chegar ao local, ele será emboscado pelos homens de Absalão, que ordenará que o matem. Depois que o príncipe for morto, Absalão assumirá a culpa e fugirá para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, enquanto Davi sofrerá pela morte de seu filho com Ainoã.

Quem vai morrer em Reis

Amnon não será o único filho de Davi que acabará morto na novela Reis. Se o folhetim seguir os relatos da Bíblia, Absalão (Ricky Tavares) e Adonias (Brunno Daltro) também estão com os dias contados. Nas escrituras, Absalão acaba morto porque tenta um golpe contra o pai. O rapaz tentará tomar a coroa e até mesmo as concubinas do pai, mas acabará se dando mal.

Apesar da tristeza de ter sido traído pelo filho, Davi o perdoará e pedirá que o rapaz seja levado até ele com vida. No entanto, Joabe (Marcelo Faria) não obedecerá as ordens do rei e matará o herdeiro junto a seus homens. Por conta disso, ele perderá o cargo de comandante do exército de Israel.

Já Adonias será morto mais para a frente na história, quando Salomão já estiver no poder. Antes do filho de Davi e Bateseba assumir o trono no lugar de Davi, Adonias tentará passar a perna no irmão mais novo para ficar com a coroa, mas seu plano dará errado. Adonias ficará vivo por clemência de Salomão, mas pouco depois ele começará a fazer pedidos ambiciosos, o que selará seu destino e Salomão mandará matá-lo.

