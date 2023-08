Novela Reis: o que acontece com Ashira

Interpretada pela atriz Carol Bresolin, Ashira tem sofrido repetidamente na novela Reis. A jovem foi expulsa de casa, não se casou com Adonias (Brunno Daltro) como pensou que conseguiria e o pior ocorreu, ela foi atacada por homens em Jerusalém e ficou traumatizada. Com tanta coisa para lidar, o que acontece com Ashira? Personagem tem marcado trama da Record.

Próximos capítulos de Ashira na novela Reis

Ashira sobreviveu ao ataque de quatro homens que sofreu na novela Reis, mas ao que tudo indica, a vida da jovem não vai melhorar. Diante de sua situação desesperada e sem ter para onde ir ou a quem recorrer, a trama indica que ela vai cair no mundo da prostituição.

Além disso, os resumos adiantam por enquanto que ela será levada até o palácio nos próximos capítulos, mas não explica a finalidade de sua visita por lá. Uma das teorias do público nas redes sociais é que Ashira será no futuro uma personagem que marcou a história de Salomão e ficou conhecida como um dos grande momentos de sabedoria do rei.

A teoria ganhou força porque a atriz Allana Lopes, que vive Deanne, mostrou no Instagram que gravou cenas com a atriz Carol Bresolin, que interpreta Ashira. Como Deanne recentemente foi vista na cama do patrão Agur (Pedro Nercessian) pela esposa dele, Evelyn (Rafaela Sampaio), há quem pense que a serva será expulsa de casa e assim como Ashira acabará na prostituição, o que aproximará as duas.

Se a teoria do público estiver certa, no futuro da trama Ashira e Deanne irão até o rei Salomão para fazer uma reinvindicação que foi descrita no primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento. Nesta parte da história que deve ser abordada no folhetim, duas prostitutas irão até o rei porque tiveram filhos ao mesmo tempo. Uma acusará a outra de ter dormido em cima do filho, o sufocado e depois roubado seu bebê para colocar no lugar.

Como resolução do problema, Salomão vai propor que cortem a criança ao meio, dividindo-o para as duas. Uma delas aceitará tal ato, já a outra vai ceder e permitir que a rival fique com a criança, para que o bebê sobreviva. Assim, Salomão saberá que a prostituta que zelou pela vida do menino é a verdadeira mãe e a outra uma mentirosa.

Não é possível afirmar se essas duas prostitutas que aparecerão na história de Salomão serão mesmo Ashira e Deanne, porque os nomes dessas mulheres não são descritos na Bíblia. Os nomes de Deanne e Ashira também não aparecem no texto bíblico, então como suas histórias foram criadas especialmente para a novela, a produção pode ter resolvido usar as personagens para dar vida as prostitutas que surgirão na trama e não ganharam maior descrição nas escrituras.

Atriz Carol Bresolin e namorado

Carol Bresolin, a intérprete de Ashira, namora com o ator Ricky Tavares (31), que vive Absalão na novela Reis, um dos filhos de Davi. Eles estavam juntos muito antes de começarem a trabalhar lado a lado na trama bíblica da Record, assumiram o romance oficialmente em setembro de 2022 e sempre trocam muitas declarações de amor nas redes sociais e fazem vídeos juntos.

Essa é a primeira vez que eles atuam no mesmo projeto e é também a primeira novela da carreira de Carol Bresolin. Antes de Reis, a famosa de 29 anos apareceu em algumas séries e filmes, como Um Dia de Cinco Estrelas (2023), Desapega! (2023), Partiu Fama (2022), Sem Sinal (2019) e Em Prova (2019).

Além do trabalho como atriz, Carol Bresolin é também youtuber e influenciadora digital. Ela tem mais de 3 milhões de inscritos em um canal no Youtube que criou em 2018 e já soma mais de 300 milhões de visualizações, além de contar com mais de 5 milhões de fãs no Instagram e 8 milhões de seguidores no TikTok.

