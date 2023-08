Novela Reis: Absalão teve filhos na Bíblia?

Um dos filhos mais famosos de Davi, Absalão é um grande destaque na novela Reis e tem deixado o público vidrado. O personagem de Ricky Tavares já passou por momentos tensos, armou contra um dos irmãos e ainda promete causar na trama da Record. Entre as curiosidades da figura bíblica, é possível se perguntar, Absalão teve filhos e deixou descendência? Veja como foi a história dele nas escrituras sagradas!

Quantos filhos Absalão teve?

Absalão teve quatro filhos, três homens e uma mulher, segundo conta o segundo livro de Samuel, do Antigo Testamento na Bíblia. Os três herdeiros homens de Absalão não são descritos por nome nas escrituras e nem ganham história própria. A única citada é a filha mulher, que foi chamada de Tamar, nome que era de sua tia. Sobre ela, só o que se sabe é que se tornou uma mulher muito bonita na fase adulta.

Embora tenha tido quatro filhos, a descendência de Absalão aparenta ter se perdido ao longo dos anos. Além de nenhum de seus filhos terem trajetórias individuais citadas nas escrituras, próximo ao fim de sua vida, há uma lamentação do filho de Davi na Bíblia que dá a impressão que seus filhos podem ter morrido.

Para ser possível entender o raciocínio, o nascimento dos filhos de Absalão é revelado no capítulo 14 do segundo livro de Samuel, mas quatro capítulos mais tarde, no de número 18, é revelado que antes de morrer Absalão ergueu um pilar em sua homenagem no vale do rei para que seu nome fosse lembrado, já que ele não tinha filhos para conservar sua memória. Por isso, ao analisar o texto, é possível pensar que os herdeiros poderiam estar mortos quando Absalão tentou tomar o trono do pai e acabou assassinado.

Na novela Reis, por enquanto foi mostrado apenas o nascimento de Tamar. O nascimento da garota resultou na morte de Keren (Emily Matte), esposa de Absalão, que não é citada na Bíblia e foi uma adição do folhetim na história do personagem. Antes disso, o casal chegou a ter um filho homem, mas o bebê nasceu morto.

Agora um viúvo, o personagem de Ricky Tavares está sozinho com a filha e em breve chegará com ela a Jerusalém. Um encontro será organizado e Davi poderá conhecer sua primeira netinha. Não foi revelado até o momento nos resumos da Record se o príncipe vai ter mais filhos no futuro e completar os quatros herdeiros que teve na Bíblia ou se o folhetim focará apenas em Tamar.

O que vai acontecer com Absalão em Reis?

Se a novela Reis seguir fielmente a história do filho de Davi e Maaca na Bíblia, sabe-se que a trajetória dele será trágica e nos próximos capítulos ele tentará dar um golpe de estado no pai para tomar a coroa de Israel. Se nada mudar entre a versão bíblica e a ficcional, ele terá o apoio de Amasa (Ademir Emboava) e Aitofel (Marcos Winter), mas seu plano fracassará e ele não conseguirá a coroa.

Mesmo com a traição, Davi (Petrônio Gontijo) perdoará o filho e poupará sua vida. O rei pedirá que o rapaz seja levado até ele com vida, mas Joabe (Marcelo Faria) ignorará as ordens de Davi. Durante a caçada ao traidor, Absalão ficará com seus longos cabelos presos em um carvalho e Joabe aproveitará o momento para matar o rapaz com a ajuda de seus homens, o que deixará Davi arrasado.

Esta será a terceira perda de Davi, que já teve que lidar com as mortes dos filhos Quileabe, fruto de seu casamento com Abigail, e Amnon, filho do rei com Ainoã. Ao longo da trama, ele terá que lidar também com a morte de Adonias, que no futuro tentará roubar o trono das mãos do herdeiro Salomão.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e Bíblia Sagrada Online versão NVI foram consultadas.

