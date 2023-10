Novela Reis: quantas esposas Salomão teve?

Interpretado por Guilherme Dellorto na novela Reis, o personagem de Salomão é envolvido com muitas mulheres. Além de já ter esposas, ele sempre se encanta por um novo rosto e assim seu harém vai aumentando. Quantas esposas Salomão teve? Na Bíblia, foram centenas.

Salomão se casou com centenas de mulheres na Bíblia

A Bíblia conta que Salomão teve no total 700 esposas e 300 concubinas. Um homem sábio e que prezava pela paz no reino, a maior parte dessas uniões nasceram de alianças diplomáticas do rei de Israel com outras nações. Suas mulheres eram de várias etnias, crenças e locais.

As escrituras não contam em detalhes quem eram essas esposas, pois são descritas apenas duas delas. A primeira, e única citada por nome, é Naamá. Não há descrição de sua história, mas revela-se no texto bíblico que ela era amonita e mãe de Roboão, filho de Salomão que ficou com a coroa do pai após sua morte. A segunda esposa revelada é uma princesa egípcia, que não ganha nome e aparece em apenas uma passagem.

Todas as outras centenas de esposas e concubinas de Salomão não são descritas, mas alguns detalhes sobre esses diversos casamentos são contados na história sagrada. As escrituras revelam que a união do filho de Davi com tantas mulheres distintas fez com que ele se afastasse de Deus no final de sua vida, deixando que alguns deuses pagãos fossem adorados em Israel.

Com isso, o Senhor ficou descontente com as atitudes de Salomão e permitiu que alguns inimigos se levantassem contra ele. Por conta disso, quando estava prestes a morrer, Salomão viu seu reino em ruínas e entregou pouco ao filho. Devido aos conflitos que tomaram o final da vida do rei, Roboão herdou apenas duas das doze tribos de Israel, as restantes passaram a ser governadas por Jeroboão, filho de Nebate e Zerua, após a morte de Salomão.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

Salomão e Mazaab - Rei deve ganhar nova esposa na novela

Por conta da falta de detalhes na Bíblia sobre as esposas de Salomão, a novela Reis acabou criando algumas tramas para a história do rei. Além de Naamá, ele também ganhou o amor de Abisague (Barbara França), além do casamento com Nebset (Priscila Ubba). Embora Nebset não seja citada nas escrituras, ela faz referência a esposa egípcia que ele teve no texto sagrado, pois também é filha de um faraó no folhetim da Record.

E os casamentos de Salomão não devem parar por aí, pois uma outra bela mulher surgiu na história e arrancou os suspiros do rapaz. Mazaab é uma princesa edomita que surgiu no folhetim, interpretada por Julianne Trevisol. Ela deixou o personagem de Dellorto de queixo caído ao conhecê-lo em Reis e em breve pode se tornar mais uma de suas mulheres.

Esta será a segunda novela bíblica de Julianne Trevisol na Record. Ela foi a vilã Nidana, devota dos deuses de Ur, em Gênesis, de 2021. Mazaab deve ser a última a entrar no harém do rei nesta nona temporada, mas nada impede que ele ganhe mais interesses amorosos na décima e última temporada, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre do ano que vem.

A atual leva de capítulos do folhetim bíblico já entrou em reta final e termina em novembro, ainda sem data exata divulgada. A trama será substituída pela reprise da novela Jezabel, que ficará no ar até ano que vem.

